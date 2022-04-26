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Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
    Арт. Х12725446
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
    Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
    Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
    Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
    Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
    Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010

      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725446
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли.

        Преимущества

        • Двигатель устойчив к перегрузкам
        • Блокирова шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух с защитой от проворачивания
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 750-125 601231010
        • Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы