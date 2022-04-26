Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010
Арт. Х12725446
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли.
Преимущества
- Двигатель устойчив к перегрузкам
- Блокирова шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 750-125 601231010
- Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы