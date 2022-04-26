Преимущества

Двигатель устойчив к перегрузкам

Блокирова шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух с защитой от проворачивания

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 750-125 601231010

Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы

Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли.