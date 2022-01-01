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Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)
    Арт. Х12725428
    Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)
    Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)
    Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)
    Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)
    Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)
      Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)
      Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)
      Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)
      Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)
      Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)

      Шлифмашина угловая Metabo W 750-125 601231010 + ПОДАРОК (Футболка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725428

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Быстрозажимная гайка SDS
      		Нет
      Наличие виброручки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 601231010 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли.

        Преимущества

        • Двигатель устойчив к перегрузкам
        • Блокирова шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух с защитой от проворачивания
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 750-125 601231010
        • Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы