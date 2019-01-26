Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010
Арт. Х12725445
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 601233010 - надежный инструмент, применяющийся для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.
Преимущества
- Двигатель устойчив к перегрузкам
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 850-125 601233010
- Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы