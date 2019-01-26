Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010
    Арт. Х12725445
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010
    Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010
    Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010
    Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010
    Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010
      Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010
      Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010
      Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010
      Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010
      Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010

      Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725445
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 601233010 - надежный инструмент, применяющийся для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.

        Преимущества

        • Двигатель устойчив к перегрузкам
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух с защитой от проворачивания
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 850-125 601233010
        • Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы