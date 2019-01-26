Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233010

Преимущества

Двигатель устойчив к перегрузкам

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух с защитой от проворачивания

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 850-125 601233010

Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы

Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 601233010 - надежный инструмент, применяющийся для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.