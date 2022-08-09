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Шлифмашина угловая Metabo W 9-125 600376000 900 Вт.
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo W 9-125 600376000 900 Вт.
    Арт. Х12725357
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo W 9-125 600376000 900 Вт.

      Шлифмашина угловая Metabo W 9-125 600376000 900 Вт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725357
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376000 - компактный инструмент в новым двигателем Metabo Marathon, который способствует быстрому снятию материала и долгому сроку службы. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает максимальную безопасность. Кожух с защитой от проворачивания устанавливается без использования инструмента. Дополнительная рукоятка придает точность в работе.

        Преимущества

        • Быстрая смена оснастки. Кнопка блокировки шпинделя позволяет менять оснастку без использования дополнительного инструмента
        • Надежное удержание. Дополнительная рукоятка обеспечивает легкое управление угловой шлифмашиной Metabo W 9-125 600376000 при длительных работах
        • Безопасность. Защитный кожух быстро и легко фиксируется без использования инструментов, также он имеет защиту от проворачивания
        • Компактный инструмент
        • С новым двигателем Metabo Marathon, на который подана патентная заявка
        • Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
        • Корпус редуктора может монтироваться с поворотом с шагом 90° - для управления левой рукой или для резки
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для максимальной безопасности и плавного продолжения работы