Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010
Арт. Х12725451
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010 снабжена новым двигателем Metabo Marathon, который имеет на 50% выше крутящий момент и на 20% выше перегрузочную способность. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает максимальную безопасность. Благодаря отключающимся угольным щеткам, срок службы инструмента выше.
Преимущества
- Малый обхват корпуса - для комфортной работы
- Запатентованный двигатель Metabo Marathon - для быстрого снятия материала и долгого срока службы
- Кожух устанавливается без помощи инструмента, имеет защиту от проворачивания
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании диска
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Metabo W 9-125 600376010
- Корпус редуктора поворачивается с шагом в 90 градусов
- Отключающиеся угольные щетки защищают двигатель