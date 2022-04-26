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Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010
4.5
2
10 019 ₽
10 099 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010
    Арт. Х12725451
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010
    Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010
    Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010
    Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010
      Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010
      Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010
      Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010
      Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010

      Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010

      • -80 ₽
      10 019 ₽
      10 099 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725451
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -80 ₽
      10 019 ₽
      10 099 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010 снабжена новым двигателем Metabo Marathon, который имеет на 50% выше крутящий момент и на 20% выше перегрузочную способность. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает максимальную безопасность. Благодаря отключающимся угольным щеткам, срок службы инструмента выше.

        Преимущества

        • Малый обхват корпуса - для комфортной работы
        • Запатентованный двигатель Metabo Marathon - для быстрого снятия материала и долгого срока службы
        • Кожух устанавливается без помощи инструмента, имеет защиту от проворачивания
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании диска
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Metabo W 9-125 600376010
        • Корпус редуктора поворачивается с шагом в 90 градусов
        • Отключающиеся угольные щетки защищают двигатель