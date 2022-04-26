Преимущества

Малый обхват корпуса - для комфортной работы

Запатентованный двигатель Metabo Marathon - для быстрого снятия материала и долгого срока службы

Кожух устанавливается без помощи инструмента, имеет защиту от проворачивания

Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании диска

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Metabo W 9-125 600376010

Корпус редуктора поворачивается с шагом в 90 градусов

Отключающиеся угольные щетки защищают двигатель

Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376010 снабжена новым двигателем Metabo Marathon, который имеет на 50% выше крутящий момент и на 20% выше перегрузочную способность. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает максимальную безопасность. Благодаря отключающимся угольным щеткам, срок службы инструмента выше.