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Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.
    Арт. Х11672
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.
    Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.
    Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.
    Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.
      Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.
      Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.
      Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.
      Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.

      Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11672
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 используется для шлифования, резки и обдирки твердых металлов, камня и бетона. Инструмент оснащен долговечным двигателем Metabo Marathon, обеспечивающим надежную работу инструмента. Антивибрационная боковая рукоятка делает работу комфортной и неутомительной.

        Преимущества

        • Удобное удержание. Основная рукоятка угловой шлифмашиныMetabo WE 14-150 PLUS 600286000 удобно и надежно лежит в руке за счет узкой формы корпуса
        • Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка снижает уровень вибрации (Metabo VibraTech) и делает работу удобной и неутомительной
        • Охлаждение. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя - для более надежной работы
        • Долговечный двигатель Metabo Marathon
        • Защитная решетка обмоток Metabo
        • Защита двигателя от пыли
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты от рывков
        • Быстрая и безопасная смена оснастки за счет блокировки шпинделя (Metabo Quick)
        • Быстро устанавливаемый кожух с защитой от проворачивания
        • Высокий крутящий момент
        • Инструмент оснащен колесиком для установки числа оборотов
        • Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
        • Плавный пуск
        • Защита от перегрузок
        • Автоматическое отключение щеток при износе
        • Угольные щетки оснащены пылезащищенным корпусом
        • Выключатель с предохранением от повторного пуска