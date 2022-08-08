Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.

Преимущества

Удобное удержание. Основная рукоятка угловой шлифмашиныMetabo WE 14-150 PLUS 600286000 удобно и надежно лежит в руке за счет узкой формы корпуса

Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка снижает уровень вибрации (Metabo VibraTech) и делает работу удобной и неутомительной

Охлаждение. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя - для более надежной работы

Долговечный двигатель Metabo Marathon

Защитная решетка обмоток Metabo

Защита двигателя от пыли

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты от рывков

Быстрая и безопасная смена оснастки за счет блокировки шпинделя (Metabo Quick)

Быстро устанавливаемый кожух с защитой от проворачивания

Высокий крутящий момент

Инструмент оснащен колесиком для установки числа оборотов

Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

Плавный пуск

Защита от перегрузок

Автоматическое отключение щеток при износе

Угольные щетки оснащены пылезащищенным корпусом

Выключатель с предохранением от повторного пуска

Угловая шлифмашина Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 используется для шлифования, резки и обдирки твердых металлов, камня и бетона. Инструмент оснащен долговечным двигателем Metabo Marathon, обеспечивающим надежную работу инструмента. Антивибрационная боковая рукоятка делает работу комфортной и неутомительной.