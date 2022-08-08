Шлифмашина угловая Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 1400 Вт.
Арт. Х11672
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|9000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo WE 14-150 PLUS 600286000 используется для шлифования, резки и обдирки твердых металлов, камня и бетона. Инструмент оснащен долговечным двигателем Metabo Marathon, обеспечивающим надежную работу инструмента. Антивибрационная боковая рукоятка делает работу комфортной и неутомительной.
Преимущества
- Удобное удержание. Основная рукоятка угловой шлифмашиныMetabo WE 14-150 PLUS 600286000 удобно и надежно лежит в руке за счет узкой формы корпуса
- Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка снижает уровень вибрации (Metabo VibraTech) и делает работу удобной и неутомительной
- Охлаждение. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя - для более надежной работы
- Долговечный двигатель Metabo Marathon
- Защитная решетка обмоток Metabo
- Защита двигателя от пыли
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты от рывков
- Быстрая и безопасная смена оснастки за счет блокировки шпинделя (Metabo Quick)
- Быстро устанавливаемый кожух с защитой от проворачивания
- Высокий крутящий момент
- Инструмент оснащен колесиком для установки числа оборотов
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Плавный пуск
- Защита от перегрузок
- Автоматическое отключение щеток при износе
- Угольные щетки оснащены пылезащищенным корпусом
- Выключатель с предохранением от повторного пуска