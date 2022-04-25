Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
Арт. Х12725375
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|9600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000 имеет дополнительную антивибрационную рукоятку, что способствует комфортной работе пользователя. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает максимальную безопасность. Электронная защита от перегрузки увеличивает рабочий ресурс инструмента. Также конструкцией предусмотрены: полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC) и защита от повторного пуска.
Преимущества
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Новый двигатель Metabo Marathon с крутящим моментом выше на 50% и с перегрузочной способностью выше на 20% (на него подана патентная заявка)
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом с шагом 90° - для управления левой рукой или для резки
- Защита от повторного пуска
- Управляемый электроникой плавный пуск - для работы без рывков
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC)
- Система Metabo Quick обеспечивает быструю замену дисков без использования инструмента
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для максимальной безопасности
- Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы