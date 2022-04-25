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Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
    Арт. Х12725375
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000

      Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725375
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000 имеет дополнительную антивибрационную рукоятку, что способствует комфортной работе пользователя. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает максимальную безопасность. Электронная защита от перегрузки увеличивает рабочий ресурс инструмента. Также конструкцией предусмотрены: полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC) и защита от повторного пуска.

        Преимущества

        • Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
        • Новый двигатель Metabo Marathon с крутящим моментом выше на 50% и с перегрузочной способностью выше на 20% (на него подана патентная заявка)
        • Корпус редуктора может монтироваться с поворотом с шагом 90° - для управления левой рукой или для резки
        • Защита от повторного пуска
        • Управляемый электроникой плавный пуск - для работы без рывков
        • Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC)
        • Система Metabo Quick обеспечивает быструю замену дисков без использования инструмента
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для максимальной безопасности
        • Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы