Преимущества

Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Новый двигатель Metabo Marathon с крутящим моментом выше на 50% и с перегрузочной способностью выше на 20% (на него подана патентная заявка)

Корпус редуктора может монтироваться с поворотом с шагом 90° - для управления левой рукой или для резки

Защита от повторного пуска

Управляемый электроникой плавный пуск - для работы без рывков

Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC)

Система Metabo Quick обеспечивает быструю замену дисков без использования инструмента

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для максимальной безопасности

Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы

Угловая шлифмашина Metabo WE 15-150 Quick 600464000 имеет дополнительную антивибрационную рукоятку, что способствует комфортной работе пользователя. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает максимальную безопасность. Электронная защита от перегрузки увеличивает рабочий ресурс инструмента. Также конструкцией предусмотрены: полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC) и защита от повторного пуска.