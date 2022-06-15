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Угловая шлифмашина Metabo WE 2000-230 606432000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WE 2000-230 606432000
    Арт. О00000005371
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WE 2000-230 606432000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 2000-230 606432000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 2000-230 606432000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 2000-230 606432000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 2000-230 606432000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 2000-230 606432000

      Угловая шлифмашина Metabo WE 2000-230 606432000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005371
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина METABO WE 2000-230 606432000 предназначена для профессиональных работ.
        Защитный кожух не дает стружке и пыли попасть в глаза и на одежду, что обеспечивает безопасную работу.
        Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала.
        Трехпозиционная рукоятка. Для разных задач выбирайте, как удобнее держать УШМ: слева, справа или сверху.

        Преимущества

        • Надежный двигатель
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр
        • Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для работы в труднодоступных местах
        • Плавный пуск - для включения METABO WE 2000-230 606432000 без рывков путем ограничения пускового момента
        • Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение