Преимущества

Надежный двигатель

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр

Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса

Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для работы в труднодоступных местах

Плавный пуск - для включения METABO WE 2000-230 606432000 без рывков путем ограничения пускового момента

Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение

Угловая шлифмашина METABO WE 2000-230 606432000 предназначена для профессиональных работ.Защитный кожух не дает стружке и пыли попасть в глаза и на одежду, что обеспечивает безопасную работу.Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала.Трехпозиционная рукоятка. Для разных задач выбирайте, как удобнее держать УШМ: слева, справа или сверху.