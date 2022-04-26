Преимущества

Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя

Поворотная основная рукоятка

Трехпозиционная дополнительная рукоятка

Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка - для снижения вибраций

Защитный кожух устанавливается без помощи инструмента (имеет фиксацию с защитой от проворачивания)

Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения

Плавный пуск

Электронная защита от перегрузки

Блокировка шпинделя при заклинивании диска

Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000 имеет все необходимые функции: плавный пуск, защита от перегрева, защита от непреднамеренного пуска, самоотключающиеся щетки, блокировка шпинделя при заклинивании диска. Основная рукоятка может поворачиваться, что особенно удобно при отрезных работах. Защитный кожух устанавливается без инструмента. Дополнительная рукоятка монтируется в трех положениях: слева, справа или сверху.