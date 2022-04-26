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Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000
    Арт. Х12725366
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000

      Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725366
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT 606464000 имеет все необходимые функции: плавный пуск, защита от перегрева, защита от непреднамеренного пуска, самоотключающиеся щетки, блокировка шпинделя при заклинивании диска. Основная рукоятка может поворачиваться, что особенно удобно при отрезных работах. Защитный кожух устанавливается без инструмента. Дополнительная рукоятка монтируется в трех положениях: слева, справа или сверху.

        Преимущества

        • Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
        • Поворотная основная рукоятка
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка
        • Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка - для снижения вибраций
        • Защитный кожух устанавливается без помощи инструмента (имеет фиксацию с защитой от проворачивания)
        • Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения
        • Плавный пуск
        • Электронная защита от перегрузки
        • Блокировка шпинделя при заклинивании диска