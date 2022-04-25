Преимущества

Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя

Поворотная основная рукоятка

Плавный пуск

Трехпозиционная дополнительная рукоятка

Блокировка шпинделя при заклинивании диска

Защита от повторного пуска

Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы

Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка - для снижения вибраций

Защитный кожух устанавливается без помощи инструмента (имеет фиксацию с защитой от проворачивания)

Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000 оснащен мощным двигателем с запатентованной защитой от пыли. Данная модель отличается наличием следующих функций: плавного пуска, блокировки шпинделя при заклинивании диска, защиты от повторного пуска, электронной защиты от перегрузки. Дополнительная боковая рукоятка может устанавливаться в трех позициях для выполнения различных видов работ. Быстроту обработки обеспечивает диск диаметром 230 мм.