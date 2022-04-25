Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
    Арт. Х12725364
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000

      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725364
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Шлифовальный круг DeWalt DT 3137 (150 мм, Р240, крепление на липучке)
      50 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3137 (150 мм, Р240, крепление на липучке)
      Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
      185 ₽
      5.0
      Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
      Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
      170 ₽
      5.0
      Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3133 (150 мм, Р80, крепление на липучке)
      50 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3133 (150 мм, Р80, крепление на липучке)
      Отрезной круг (230x1,6x22 мм)
      70 ₽
      5.0
      Отрезной круг (230x1,6x22 мм)
      Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo SP-Novorapid 617169000 (230x2,5x22,2 мм)
      135 ₽
      5.0
      Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo SP-Novorapid 617169000 (230x2,5x22,2 мм)
      Зубило DeWalt DT6824-QZ, SDS-MAX, 360x50 мм
      1 840 ₽
      Зубило DeWalt DT6824-QZ, SDS-MAX, 360x50 мм
      Зубило DeWalt DT6825-QZ, SDS-MAX, 300x80 мм
      2 050 ₽
      Зубило DeWalt DT6825-QZ, SDS-MAX, 300x80 мм
      Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-XL_z01, тонкие, размер XL (пара)
      110 ₽
      Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-XL_z01, тонкие, размер XL (пара)
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
      Нет в наличии
      5.0
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
      Смотреть
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
      Нет в наличии
      5.0
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000 оснащен мощным двигателем с запатентованной защитой от пыли. Данная модель отличается наличием следующих функций: плавного пуска, блокировки шпинделя при заклинивании диска, защиты от повторного пуска, электронной защиты от перегрузки. Дополнительная боковая рукоятка может устанавливаться в трех позициях для выполнения различных видов работ. Быстроту обработки обеспечивает диск диаметром 230 мм.

        Преимущества

        • Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
        • Поворотная основная рукоятка
        • Плавный пуск
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка
        • Блокировка шпинделя при заклинивании диска
        • Защита от повторного пуска
        • Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы
        • Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка - для снижения вибраций
        • Защитный кожух устанавливается без помощи инструмента (имеет фиксацию с защитой от проворачивания)