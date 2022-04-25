Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000
Арт. Х12725364
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|6600
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
С этим товаром смотрят
- Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT 606469000 оснащен мощным двигателем с запатентованной защитой от пыли. Данная модель отличается наличием следующих функций: плавного пуска, блокировки шпинделя при заклинивании диска, защиты от повторного пуска, электронной защиты от перегрузки. Дополнительная боковая рукоятка может устанавливаться в трех позициях для выполнения различных видов работ. Быстроту обработки обеспечивает диск диаметром 230 мм.
Преимущества
- Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
- Поворотная основная рукоятка
- Плавный пуск
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка
- Блокировка шпинделя при заклинивании диска
- Защита от повторного пуска
- Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы
- Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка - для снижения вибраций
- Защитный кожух устанавливается без помощи инструмента (имеет фиксацию с защитой от проворачивания)