Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт
Арт. Х12725370
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick 606470000 имеет трехпозиционную боковую рукоятку, что обеспечивает точность, удобство и максимальный контроль при работе. Благодаря системе Metabo "Quick" можно менять оснастку без использования инструментов, с помощью быстрозажимной гайки. Защитный кожух также регулируется без применения дополнительного инструмента, что существенно экономит время. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 2400 Вт.
Преимущества
- Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
- Поворотная основная рукоятка
- Плавный пуск
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка
- Блокировка шпинделя при заклинивании диска
- Защита от повторного пуска
- Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы
- Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка - для снижения вибраций
- Защитный кожух устанавливается без помощи инструмента (имеет фиксацию с защитой от проворачивания)
- Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения
- Система Metabo "Quick" позволяет менять оснастку без использования инструмента, с помощью быстрозажимной гайки
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли - для долгого срока службы