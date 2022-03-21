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Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт
    Арт. Х12725370
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт
    Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт
      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт
      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт
      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт
      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт

      Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725370
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick 606470000 имеет трехпозиционную боковую рукоятку, что обеспечивает точность, удобство и максимальный контроль при работе. Благодаря системе Metabo "Quick" можно менять оснастку без использования инструментов, с помощью быстрозажимной гайки. Защитный кожух также регулируется без применения дополнительного инструмента, что существенно экономит время. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 2400 Вт.

        Преимущества

        • Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
        • Поворотная основная рукоятка
        • Плавный пуск
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка
        • Блокировка шпинделя при заклинивании диска
        • Защита от повторного пуска
        • Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы
        • Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка - для снижения вибраций
        • Защитный кожух устанавливается без помощи инструмента (имеет фиксацию с защитой от проворачивания)
        • Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения
        • Система Metabo "Quick" позволяет менять оснастку без использования инструмента, с помощью быстрозажимной гайки
        • Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли - для долгого срока службы