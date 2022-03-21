Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick, 2400Вт

Угловая шлифмашина Metabo WE 24-230 MVT Quick 606470000 имеет трехпозиционную боковую рукоятку, что обеспечивает точность, удобство и максимальный контроль при работе. Благодаря системе Metabo "Quick" можно менять оснастку без использования инструментов, с помощью быстрозажимной гайки. Защитный кожух также регулируется без применения дополнительного инструмента, что существенно экономит время. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 2400 Вт.



Преимущества

