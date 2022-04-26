Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- -441 ₽
- Персональная скидка
Профессиональная болгарка Metabo Wev 15 125 является одной из самых производительных среди своего сектора шлифовальных инструментов. Она превосходно подходит для выполнения длительных, непрерывных и трудоемких задач, ведь при своей мощности свыше полутора тысяч Ватт она сохраняет свою эффективность, скорость и надежность. Дополнительная рукоятка, которой оснащена УШМ Metabo Wev 15 125 позволяет уменьшить вибрационную отдачу при распиливании твердых материалов, и тем самым улучшить управляемость инструментом. Корпус редуктора работает как в привычном положении, так и под углом в девяносто градусов, что позволяет осуществлять точный, быстрый распил заготовки при минимальных энергозатратах как со стороны самой болгарки, так и со стороны мастера. Муфта шлифовального диска надежно защитит руки от вероятных травм при работе, а смена оснащения одной кнопкой значительно упростит переключение с одного вида деятельности на другой. Metabo wev 15 125 купить стоит при необходимости скоростного выполнения объемной работы.
Преимущества углошлифовальной машины Metabo wev 15 125 quick:
- Мощная;
- Надежная;
- Не дает устать рукам;
- Маневренная;
- Имеет возможность обработки под углом;
- Управляемая;
- Безопасная;
- Выносливая.
Комплектация:
- Болгарка;
- Фланец опорный;
- Рукоять дополнительная;
- Кожух защитный;
- Гайка зажимная;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.