Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000

Профессиональная болгарка Metabo Wev 15 125 является одной из самых производительных среди своего сектора шлифовальных инструментов. Она превосходно подходит для выполнения длительных, непрерывных и трудоемких задач, ведь при своей мощности свыше полутора тысяч Ватт она сохраняет свою эффективность, скорость и надежность. Дополнительная рукоятка, которой оснащена УШМ Metabo Wev 15 125 позволяет уменьшить вибрационную отдачу при распиливании твердых материалов, и тем самым улучшить управляемость инструментом. Корпус редуктора работает как в привычном положении, так и под углом в девяносто градусов, что позволяет осуществлять точный, быстрый распил заготовки при минимальных энергозатратах как со стороны самой болгарки, так и со стороны мастера. Муфта шлифовального диска надежно защитит руки от вероятных травм при работе, а смена оснащения одной кнопкой значительно упростит переключение с одного вида деятельности на другой. Metabo wev 15 125 купить стоит при необходимости скоростного выполнения объемной работы.

Преимущества углошлифовальной машины Metabo wev 15 125 quick:

Мощная;

Надежная;

Не дает устать рукам;

Маневренная;

Имеет возможность обработки под углом;

Управляемая;

Безопасная;

Выносливая.

Комплектация: