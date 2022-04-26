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Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
5.0
5
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
    Арт. Х12725355
    5.0
    5
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000

      Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725355
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Профессиональная болгарка Metabo Wev 15 125 является одной из самых производительных среди своего сектора шлифовальных инструментов. Она превосходно подходит для выполнения длительных, непрерывных и трудоемких задач, ведь при своей мощности свыше полутора тысяч Ватт она сохраняет свою эффективность, скорость и надежность. Дополнительная рукоятка, которой оснащена УШМ Metabo Wev 15 125 позволяет уменьшить вибрационную отдачу при распиливании твердых материалов, и тем самым улучшить управляемость инструментом. Корпус редуктора работает как в привычном положении, так и под углом в девяносто градусов, что позволяет осуществлять точный, быстрый распил заготовки при минимальных энергозатратах как со стороны самой болгарки, так и со стороны мастера. Муфта шлифовального диска надежно защитит руки от вероятных травм при работе, а смена оснащения одной кнопкой значительно упростит переключение с одного вида деятельности на другой. Metabo wev 15 125 купить стоит при необходимости скоростного выполнения объемной работы.

        Преимущества углошлифовальной машины Metabo wev 15 125 quick:

        • Мощная;
        • Надежная;
        • Не дает устать рукам;
        • Маневренная;
        • Имеет возможность обработки под углом;
        • Управляемая;
        • Безопасная;
        • Выносливая.

        Комплектация:

        • Болгарка;
        • Фланец опорный;
        • Рукоять дополнительная;
        • Кожух защитный;
        • Гайка зажимная;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.