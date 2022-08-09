Преимущества

Максимальный срок службы при экстремальных применениях: надежные, тяговитые угловые шлифовальные машины с регулированием частоты вращения и самой большой плотностью мощности в своем классе для быстрого продвижения работ

Новый двигатель, на который подана патентная заявка, Metabo Marathon, с крутящим моментом выше на 50% и с перегрузочной способностью выше на 20% для более быстрого снятия материала и длительного срока службы

Полноволновая электроника с регулировочным колесом Vario-Tacho-Constamatic (VTC): для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой

Теперь еще быстрее: система M-Quick для замены кругов без использования инструментов путем нажатия на кнопку с помощью зажимной гайки M-Quick

Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций и для удобной работы при непрерывной эксплуатации

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: прямое механическое отделение при блокировке круга сокращает до минимума отдачу - для максимальной безопасности и плавного продолжения работы проверено десятилетиями

Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы УШМ Метабо

Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении

Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания

Корпус редуктора может монтироваться с поворотом с шагом 90°, для управления левой рукой или для резки

Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick Limited Edition 600468900 - электроинструмент, который предназначен для резки, шлифования и зачистки изделий, выполненных из металла, камня и других материалов.