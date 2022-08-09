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Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick Limited Edition 600468900
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick Limited Edition 600468900
    Арт. Х12725476
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick Limited Edition 600468900

      Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick Limited Edition 600468900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725476
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick Limited Edition 600468900 - электроинструмент, который предназначен для резки, шлифования и зачистки изделий, выполненных из металла, камня и других материалов.

        Преимущества

        • Максимальный срок службы при экстремальных применениях: надежные, тяговитые угловые шлифовальные машины с регулированием частоты вращения и самой большой плотностью мощности в своем классе для быстрого продвижения работ
        • Новый двигатель, на который подана патентная заявка, Metabo Marathon, с крутящим моментом выше на 50% и с перегрузочной способностью выше на 20% для более быстрого снятия материала и длительного срока службы
        • Полноволновая электроника с регулировочным колесом Vario-Tacho-Constamatic (VTC): для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
        • Теперь еще быстрее: система M-Quick для замены кругов без использования инструментов путем нажатия на кнопку с помощью зажимной гайки M-Quick
        • Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
        • Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций и для удобной работы при непрерывной эксплуатации
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: прямое механическое отделение при блокировке круга сокращает до минимума отдачу - для максимальной безопасности и плавного продолжения работы проверено десятилетиями
        • Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы УШМ Метабо
        • Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
        • Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
        • Корпус редуктора может монтироваться с поворотом с шагом 90°, для управления левой рукой или для резки
        • Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя