Преимущества

Модель имеет узкий корпус - для лучшего удержания инструмента при работе

Двигатель мощностью 2000 Вт - для большей производительности

Защита от повторного включения и непреднамеренного пуска - для дополнительной безопасности оператора

Для точного начала работы и для предотвращения перегрузки сети электропитания модель оснащена плавным пуском

Угольные щетки отключаются при износе - для защиты двигателя от поломок

Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, поэтому он лучше отводит тепло и прослужит долгое время

Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощность 2000 Вт. Данная модель предназначена для разделения и чернового шлифования различных материалов. Для дополнительной безопасности оператора, модель оснащена защитой от повторного включения и непреднамеренного пуска.