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Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000
4.5
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000
    Арт. Х11837
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000
    Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000
    Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000
    Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000
    Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000
      Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000
      Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000
      Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000
      Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000
      Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000

      Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11837
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WX 2000 606421000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощность 2000 Вт. Данная модель предназначена для разделения и чернового шлифования различных материалов. Для дополнительной безопасности оператора, модель оснащена защитой от повторного включения и непреднамеренного пуска.

        Преимущества

        • Модель имеет узкий корпус - для лучшего удержания инструмента при работе
        • Двигатель мощностью 2000 Вт - для большей производительности
        • Защита от повторного включения и непреднамеренного пуска - для дополнительной безопасности оператора
        • Для точного начала работы и для предотвращения перегрузки сети электропитания модель оснащена плавным пуском
        • Угольные щетки отключаются при износе - для защиты двигателя от поломок
        • Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, поэтому он лучше отводит тепло и прослужит долгое время