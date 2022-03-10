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Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 606449000, 2400 Вт
5.0
2
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 606449000, 2400 Вт
    Арт. Х11409
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 606449000, 2400 Вт
    Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 606449000, 2400 Вт
      Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 606449000, 2400 Вт
      Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 606449000, 2400 Вт

      Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 606449000, 2400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11409
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 606449000 - профессиональный инструмент, предназначенный для выполнения сложных отрезных работ по металлу, бетону, камню, а также шлифовальных работ с различными твердыми материалами. Инструмент оснащен надежным двигателем Metabo Marathon мощностью 2400 Вт, обеспечивающим долгий срок службы инструмента. Двигатель надежно защищен от пыли и перегрузок.

        Преимущества

        • Электронная защита от перегрузок
        • Световой индикатор нарушения нормального функционирования
        • Ограничение пускового тока
        • Плавный пуск
        • Высокий КПД и большой вращающий момент
        • Автоматически отключающиеся угольные щетки
        • Защитная решетка обмоток
        • Долговечный двигатель Metabo Marathon
        • Быстро устанавливаемый кожух с защитой от проворачивания
        • Боковая рукоятка может быть установлена в трех позициях
        • Поворотная основная рукоятка позволяет выбрать удобное для работы положение
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты от рывков