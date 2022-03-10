Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 606449000, 2400 Вт
Арт. Х11409
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 606449000 - профессиональный инструмент, предназначенный для выполнения сложных отрезных работ по металлу, бетону, камню, а также шлифовальных работ с различными твердыми материалами. Инструмент оснащен надежным двигателем Metabo Marathon мощностью 2400 Вт, обеспечивающим долгий срок службы инструмента. Двигатель надежно защищен от пыли и перегрузок.
Преимущества
- Электронная защита от перегрузок
- Световой индикатор нарушения нормального функционирования
- Ограничение пускового тока
- Плавный пуск
- Высокий КПД и большой вращающий момент
- Автоматически отключающиеся угольные щетки
- Защитная решетка обмоток
- Долговечный двигатель Metabo Marathon
- Быстро устанавливаемый кожух с защитой от проворачивания
- Боковая рукоятка может быть установлена в трех позициях
- Поворотная основная рукоятка позволяет выбрать удобное для работы положение
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты от рывков