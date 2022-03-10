Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 606449000, 2400 Вт

Преимущества

Электронная защита от перегрузок

Световой индикатор нарушения нормального функционирования

Ограничение пускового тока

Плавный пуск

Высокий КПД и большой вращающий момент

Автоматически отключающиеся угольные щетки

Защитная решетка обмоток

Долговечный двигатель Metabo Marathon

Быстро устанавливаемый кожух с защитой от проворачивания

Боковая рукоятка может быть установлена в трех позициях

Поворотная основная рукоятка позволяет выбрать удобное для работы положение

Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты от рывков

Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 606449000 - профессиональный инструмент, предназначенный для выполнения сложных отрезных работ по металлу, бетону, камню, а также шлифовальных работ с различными твердыми материалами. Инструмент оснащен надежным двигателем Metabo Marathon мощностью 2400 Вт, обеспечивающим долгий срок службы инструмента. Двигатель надежно защищен от пыли и перегрузок.