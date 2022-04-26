Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000
Арт. Х12725389
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000 используется для различных работ по шлифованию и резанию. Фиксация шпинделя обеспечивает простоту замены дисков. Дополнительная рукоятка может присоединяться в трёх положениях, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Плавный пуск защищает систему электрообеспечения от перегрузок при включении и предотвращает рывки при запуске.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Боковая трехпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Metabo W 2400-230 600378000
- Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Выключатель, препятствующий непреднамеренному включению