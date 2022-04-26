Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Боковая трехпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Metabo W 2400-230 600378000

Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы

Плавный пуск - для работы без рывков

Выключатель, препятствующий непреднамеренному включению

Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000 используется для различных работ по шлифованию и резанию. Фиксация шпинделя обеспечивает простоту замены дисков. Дополнительная рукоятка может присоединяться в трёх положениях, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Плавный пуск защищает систему электрообеспечения от перегрузок при включении и предотвращает рывки при запуске.