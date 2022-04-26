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Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000
    Арт. Х12725389
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000
    Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000
    Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000
    Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000
      Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000
      Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000
      Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000
      Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000

      Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725389
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WX 2400-230 600379000 используется для различных работ по шлифованию и резанию. Фиксация шпинделя обеспечивает простоту замены дисков. Дополнительная рукоятка может присоединяться в трёх положениях, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Плавный пуск защищает систему электрообеспечения от перегрузок при включении и предотвращает рывки при запуске.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Боковая трехпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Metabo W 2400-230 600378000
        • Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Выключатель, препятствующий непреднамеренному включению