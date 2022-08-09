Шлифмашина угловая Metabo WXLA 26-230 Quick 606455000

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Трехпозиционная дополнительная рукоятка с антивибрационной защитой Metabo VibraTech предназначена для обеспечения контроля и безопасности при работе

Долговечность. Корпус редуктора выполнен из прочного алюминиевого сплава, это увеличивает срок службы инструмента

Охлаждение. В корпусе есть отверстия, благодаря которым внутренние элементы инструмента охлаждаются

Надежность работы. Выключатель может быть зафиксирован во включенном состоянии, имеет защиту от повторного пуска

Экономия времени. Благодаря системе "Quick" Metabo можно быстро сменить оснастку без использования дополнительного инструмента

Защитная решетка обмоток

Отключающиеся угольные щетки

Автобалансировка снижает вибрацию при работе

Ограничение пускового тока с плавным пуском

У угловой шлифмашины Metabo WXLA 26-230 Quick 606455000 есть защита от тепловой перегрузки двигателя

Поворачиваемая без инструмента ручка захвата

Угловая шлифмашина Metabo WXLA 26-230 Quick 606455000 применяется в строительстве и ремонтных работах для резки, шлифовки, обдирки различных поверхностей. Инструмент оснащен двигателем Metabo Marathon мощностью 2600 Вт, который защищен решеткой обмоток от абразивного влияния пыли. В шлифмашине есть автобалансир, который снижает вибрации и, следовательно, увеличивает срок службы. Защитный кожух можно легко отрегулировать без применения дополнительного инструмента.