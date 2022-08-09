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Шлифмашина угловая Metabo WXLA 26-230 Quick 606455000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WXLA 26-230 Quick 606455000
    Арт. Х12725327
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WXLA 26-230 Quick 606455000

      Шлифмашина угловая Metabo WXLA 26-230 Quick 606455000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725327
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WXLA 26-230 Quick 606455000 применяется в строительстве и ремонтных работах для резки, шлифовки, обдирки различных поверхностей. Инструмент оснащен двигателем Metabo Marathon мощностью 2600 Вт, который защищен решеткой обмоток от абразивного влияния пыли. В шлифмашине есть автобалансир, который снижает вибрации и, следовательно, увеличивает срок службы. Защитный кожух можно легко отрегулировать без применения дополнительного инструмента.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Трехпозиционная дополнительная рукоятка с антивибрационной защитой Metabo VibraTech предназначена для обеспечения контроля и безопасности при работе
        • Долговечность. Корпус редуктора выполнен из прочного алюминиевого сплава, это увеличивает срок службы инструмента
        • Охлаждение. В корпусе есть отверстия, благодаря которым внутренние элементы инструмента охлаждаются
        • Надежность работы. Выключатель может быть зафиксирован во включенном состоянии, имеет защиту от повторного пуска
        • Экономия времени. Благодаря системе "Quick" Metabo можно быстро сменить оснастку без использования дополнительного инструмента
        • Защитная решетка обмоток
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Автобалансировка снижает вибрацию при работе
        • Ограничение пускового тока с плавным пуском
        • У угловой шлифмашины Metabo WXLA 26-230 Quick 606455000 есть защита от тепловой перегрузки двигателя
        • Поворачиваемая без инструмента ручка захвата