Шлифмашина угловая Metabo WXLA 26-230 Quick 606455000
Арт. Х12725327
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo WXLA 26-230 Quick 606455000 применяется в строительстве и ремонтных работах для резки, шлифовки, обдирки различных поверхностей. Инструмент оснащен двигателем Metabo Marathon мощностью 2600 Вт, который защищен решеткой обмоток от абразивного влияния пыли. В шлифмашине есть автобалансир, который снижает вибрации и, следовательно, увеличивает срок службы. Защитный кожух можно легко отрегулировать без применения дополнительного инструмента.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Трехпозиционная дополнительная рукоятка с антивибрационной защитой Metabo VibraTech предназначена для обеспечения контроля и безопасности при работе
- Долговечность. Корпус редуктора выполнен из прочного алюминиевого сплава, это увеличивает срок службы инструмента
- Охлаждение. В корпусе есть отверстия, благодаря которым внутренние элементы инструмента охлаждаются
- Надежность работы. Выключатель может быть зафиксирован во включенном состоянии, имеет защиту от повторного пуска
- Экономия времени. Благодаря системе "Quick" Metabo можно быстро сменить оснастку без использования дополнительного инструмента
- Защитная решетка обмоток
- Отключающиеся угольные щетки
- Автобалансировка снижает вибрацию при работе
- Ограничение пускового тока с плавным пуском
- У угловой шлифмашины Metabo WXLA 26-230 Quick 606455000 есть защита от тепловой перегрузки двигателя
- Поворачиваемая без инструмента ручка захвата