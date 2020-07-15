Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух - для защиты от пыли и искр

Малая толщина корпуса - для удобного хвата

Антивибрационная рукоятка

Прогрессивная система защиты от пыли

Защита от случайного включения

Бронирование статора и ротора - для увеличения ресурса инструмента

Прорезиенный сетевой кабель устойчив к низким температурам и многократным перегибам

Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины PATRIOT AG120 110301205

Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205 применяется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками. Её можно установить слева или справа. Защитный кожух предохраняет изделие от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя.