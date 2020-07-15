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Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
5.0
3
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
    Арт. Х12725423
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
    Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
    Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
    Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
    Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
    Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
    Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
      Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
      Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
      Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
      Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
      Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
      Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
      Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205

      Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725423
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205 применяется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками. Её можно установить слева или справа. Защитный кожух предохраняет изделие от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Малая толщина корпуса - для удобного хвата
        • Антивибрационная рукоятка
        • Прогрессивная система защиты от пыли
        • Защита от случайного включения
        • Бронирование статора и ротора - для увеличения ресурса инструмента
        • Прорезиенный сетевой кабель устойчив к низким температурам и многократным перегибам
        • Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины PATRIOT AG120 110301205