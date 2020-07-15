Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205
Арт. Х12725423
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Patriot AG120 110301205 применяется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками. Её можно установить слева или справа. Защитный кожух предохраняет изделие от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Малая толщина корпуса - для удобного хвата
- Антивибрационная рукоятка
- Прогрессивная система защиты от пыли
- Защита от случайного включения
- Бронирование статора и ротора - для увеличения ресурса инструмента
- Прорезиенный сетевой кабель устойчив к низким температурам и многократным перегибам
- Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины PATRIOT AG120 110301205