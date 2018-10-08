Угловая шлифмашина Patriot AG 122

Преимущества

Антивибрационная рукоятка

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip

Блокировка шпинделя

Плавная регулировка скорости вращения - для оптимального режима работы

Многоступенчатая защита от пыли

Легкий доступ к щеткам

Углошлифовальная машина PATRIOT AG 122 110301210 - универсальный инструмент, используемый как для режущих, так и для обдирочных, полировальных работ. Резиновые накладки на корпусе и антивибрационная рукоять способствуют комфортной работе оператора. Благодаря легкому доступу к щеткам, можно быстро менять их, без обращения в сервисные центры. Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя, что гарантирует долгий срок службы.