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Угловая шлифмашина Patriot AG 122
5.0
1
3 660 ₽
4 390 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Арт. Х12725424
5.0
1
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Угловая шлифмашина Patriot AG 122

Угловая шлифмашина Patriot AG 122

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  • -730 ₽
3 660 ₽
4 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х12725424
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Макс. число оборотов, об/мин
11000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -730 ₽
3 660 ₽
4 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Углошлифовальная машина PATRIOT AG 122 110301210 - универсальный инструмент, используемый как для режущих, так и для обдирочных, полировальных работ. Резиновые накладки на корпусе и антивибрационная рукоять способствуют комфортной работе оператора. Благодаря легкому доступу к щеткам, можно быстро менять их, без обращения в сервисные центры. Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя, что гарантирует долгий срок службы.

    Преимущества

    • Антивибрационная рукоятка
    • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip
    • Блокировка шпинделя
    • Плавная регулировка скорости вращения - для оптимального режима работы
    • Многоступенчатая защита от пыли
    • Легкий доступ к щеткам