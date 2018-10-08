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Угловая шлифмашина Patriot AG 122
Арт. Х12725424
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Углошлифовальная машина PATRIOT AG 122 110301210 - универсальный инструмент, используемый как для режущих, так и для обдирочных, полировальных работ. Резиновые накладки на корпусе и антивибрационная рукоять способствуют комфортной работе оператора. Благодаря легкому доступу к щеткам, можно быстро менять их, без обращения в сервисные центры. Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя, что гарантирует долгий срок службы.
Преимущества
- Антивибрационная рукоятка
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip
- Блокировка шпинделя
- Плавная регулировка скорости вращения - для оптимального режима работы
- Многоступенчатая защита от пыли
- Легкий доступ к щеткам