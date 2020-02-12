Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Кожух - для защиты от пыли и искр

Дополнительная защита опорного подшипника от пыли и вибраций

Закаленная шестерня с косозубым зацеплением повышает крутящий момент

Бронирование ротора и статора - для долгого срока службы инструмента

Дополнительная антивибрационная рукоятка - для надежного удержания углошлифовальной машины PATRIOT AG 132 PRO 110301223

Система защиты от пыли

Прорезиненный сетевой кабель устойчив к низким температурам и многократным перегибам

Углошлифовальная машина PATRIOT AG132 The One 110301222 применяется для режущих, обдирочных или полировальных работ. Наличие резиновых вставок на корпусе и боковой рукоятке способствует комфортной работе оператора. Благодаря вентиляционным отверстиям достигается охлаждение двигателя, что обеспечивает долгий срок службы. Компактные габариты и малый вес инструмента позволяют работать в течение длительного времени не уставая.