Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
Арт. Х12725449
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Углошлифовальная машина PATRIOT AG132 The One 110301222 применяется для режущих, обдирочных или полировальных работ. Наличие резиновых вставок на корпусе и боковой рукоятке способствует комфортной работе оператора. Благодаря вентиляционным отверстиям достигается охлаждение двигателя, что обеспечивает долгий срок службы. Компактные габариты и малый вес инструмента позволяют работать в течение длительного времени не уставая.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Дополнительная защита опорного подшипника от пыли и вибраций
- Закаленная шестерня с косозубым зацеплением повышает крутящий момент
- Бронирование ротора и статора - для долгого срока службы инструмента
- Дополнительная антивибрационная рукоятка - для надежного удержания углошлифовальной машины PATRIOT AG 132 PRO 110301223
- Система защиты от пыли
- Прорезиненный сетевой кабель устойчив к низким температурам и многократным перегибам