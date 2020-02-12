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Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
    Арт. Х12725449
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
    Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
    Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
    Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
    Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
    Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
    Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
    Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
      Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
      Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
      Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
      Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
      Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
      Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
      Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one
      Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one

      Угловая шлифмашина Patriot AG 132 The one

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725449
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Углошлифовальная машина PATRIOT AG132 The One 110301222 применяется для режущих, обдирочных или полировальных работ. Наличие резиновых вставок на корпусе и боковой рукоятке способствует комфортной работе оператора. Благодаря вентиляционным отверстиям достигается охлаждение двигателя, что обеспечивает долгий срок службы. Компактные габариты и малый вес инструмента позволяют работать в течение длительного времени не уставая.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Дополнительная защита опорного подшипника от пыли и вибраций
        • Закаленная шестерня с косозубым зацеплением повышает крутящий момент
        • Бронирование ротора и статора - для долгого срока службы инструмента
        • Дополнительная антивибрационная рукоятка - для надежного удержания углошлифовальной машины PATRIOT AG 132 PRO 110301223
        • Система защиты от пыли
        • Прорезиненный сетевой кабель устойчив к низким температурам и многократным перегибам