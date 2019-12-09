Шлифмашина угловая Patriot AG 150

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Бронирование ротора и статора - для долгого срока службы PATRIOT AG 150 110301235

Антивибрационная рукояткв и защита от случайного выключения - для безопасности оператора

Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для удобства пользования

Фрезерованные шестерни с косозубым зацеплением - для надежности конструкции

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Прорезиненный сетевой кабель PATRIOT выдерживает низкие температуры, устойчив к многократным перегибам

Углошлифовальная машина PATRIOT AG 150 110301235 предназначена для шлифовальных и отрезных работ. Она имеет безупречную качественную конструкцию, что увеличивает рабочий ресурс. Прорезиненный сетевой кабель устойчив к многократным перегибам. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Она может устанавливаться слева, справа или сверху.