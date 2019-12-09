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Шлифмашина угловая Patriot AG 150
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Patriot AG 150
    Арт. Х12725425
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Patriot AG 150
    Шлифмашина угловая Patriot AG 150
    Шлифмашина угловая Patriot AG 150
    Шлифмашина угловая Patriot AG 150
    Шлифмашина угловая Patriot AG 150
    Шлифмашина угловая Patriot AG 150
    Шлифмашина угловая Patriot AG 150
    Шлифмашина угловая Patriot AG 150
      Шлифмашина угловая Patriot AG 150
      Шлифмашина угловая Patriot AG 150
      Шлифмашина угловая Patriot AG 150
      Шлифмашина угловая Patriot AG 150
      Шлифмашина угловая Patriot AG 150
      Шлифмашина угловая Patriot AG 150
      Шлифмашина угловая Patriot AG 150
      Шлифмашина угловая Patriot AG 150

      Шлифмашина угловая Patriot AG 150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725425
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		7500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Углошлифовальная машина PATRIOT AG 150 110301235 предназначена для шлифовальных и отрезных работ. Она имеет безупречную качественную конструкцию, что увеличивает рабочий ресурс. Прорезиненный сетевой кабель устойчив к многократным перегибам. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Она может устанавливаться слева, справа или сверху.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Бронирование ротора и статора - для долгого срока службы PATRIOT AG 150 110301235
        • Антивибрационная рукояткв и защита от случайного выключения - для безопасности оператора
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для удобства пользования
        • Фрезерованные шестерни с косозубым зацеплением - для надежности конструкции
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Прорезиненный сетевой кабель PATRIOT выдерживает низкие температуры, устойчив к многократным перегибам