Шлифмашина угловая Patriot AG 150
Арт. Х12725425
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|7500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Углошлифовальная машина PATRIOT AG 150 110301235 предназначена для шлифовальных и отрезных работ. Она имеет безупречную качественную конструкцию, что увеличивает рабочий ресурс. Прорезиненный сетевой кабель устойчив к многократным перегибам. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Она может устанавливаться слева, справа или сверху.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Бронирование ротора и статора - для долгого срока службы PATRIOT AG 150 110301235
- Антивибрационная рукояткв и защита от случайного выключения - для безопасности оператора
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для удобства пользования
- Фрезерованные шестерни с косозубым зацеплением - для надежности конструкции
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Прорезиненный сетевой кабель PATRIOT выдерживает низкие температуры, устойчив к многократным перегибам