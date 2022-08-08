Шлифмашина угловая Patriot AG230

Преимущества

Безопасная смена дисков. После блокировки шпинделя нажатием на кнопку, замена дисков становится проще и безопаснее

Защита двигателя от перегрева. Металлический редуктор отводит горячий воздух от двигателя, что значительно охлаждает его и позволяет долго работать без перегрева

Диагностика неполадок дома. При возникновении неисправностей не всегда стоит обращатся в сервисный центр. Для домашнего ремонта предусмотрен легкий доступ к щеткам

Легкое управление. Антивибрационная дополнительная рукоятка значительно снижает влияние вибрации на процесс и делает управление угловой шлифмашиной PATRIOT AG 230 110301260 комфортнее

Работает не только с металлом, но и с плиткой и камнем

Высокая мощность - 2350 Вт

Высокая частота оборотов - 6500 об/мин

Многоступенчатая система защиты от пыли

Прорезиненный кабель, устойчивый к морозам

Вентиляционные отверстия в корпусе - для охлаждения двигателя

Два подшипника на ведомом валу редуктора делают инструмент выносливым и долговечным

Угловая шлифмашина PATRIOT AG 230 110301260 с мощным двигателем 2350 Вт - отличный профессиональный инструмент, который справляется не только с металлическими поверхности, но и с камнем и плиткой. Машина оснащена многоуровневой системой защиты от пыли, а также двумя подшипниками на валу редуктора - это делает инструмент более выносливым и долговечным. Благодаря антивибрационной дополнительной рукоятке управлять шлифмашиной гораздо легче, а обработка поверхности удается намного чище.