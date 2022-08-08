Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина угловая Patriot AG230
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Patriot AG230
    Арт. Х12725478
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Patriot AG230
    Шлифмашина угловая Patriot AG230
    Шлифмашина угловая Patriot AG230
    Шлифмашина угловая Patriot AG230
    Шлифмашина угловая Patriot AG230
    Шлифмашина угловая Patriot AG230
      Шлифмашина угловая Patriot AG230
      Шлифмашина угловая Patriot AG230
      Шлифмашина угловая Patriot AG230
      Шлифмашина угловая Patriot AG230
      Шлифмашина угловая Patriot AG230
      Шлифмашина угловая Patriot AG230

      Шлифмашина угловая Patriot AG230

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725478
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина PATRIOT AG 230 110301260 с мощным двигателем 2350 Вт - отличный профессиональный инструмент, который справляется не только с металлическими поверхности, но и с камнем и плиткой. Машина оснащена многоуровневой системой защиты от пыли, а также двумя подшипниками на валу редуктора - это делает инструмент более выносливым и долговечным. Благодаря антивибрационной дополнительной рукоятке управлять шлифмашиной гораздо легче, а обработка поверхности удается намного чище.

        Преимущества

        • Безопасная смена дисков. После блокировки шпинделя нажатием на кнопку, замена дисков становится проще и безопаснее
        • Защита двигателя от перегрева. Металлический редуктор отводит горячий воздух от двигателя, что значительно охлаждает его и позволяет долго работать без перегрева
        • Диагностика неполадок дома. При возникновении неисправностей не всегда стоит обращатся в сервисный центр. Для домашнего ремонта предусмотрен легкий доступ к щеткам
        • Легкое управление. Антивибрационная дополнительная рукоятка значительно снижает влияние вибрации на процесс и делает управление угловой шлифмашиной PATRIOT AG 230 110301260 комфортнее
        • Работает не только с металлом, но и с плиткой и камнем
        • Высокая мощность - 2350 Вт
        • Высокая частота оборотов - 6500 об/мин
        • Многоступенчатая система защиты от пыли
        • Прорезиненный кабель, устойчивый к морозам
        • Вентиляционные отверстия в корпусе - для охлаждения двигателя
        • Два подшипника на ведомом валу редуктора делают инструмент выносливым и долговечным