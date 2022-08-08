Шлифмашина угловая Patriot AG230
Арт. Х12725478
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Макс. число оборотов, об/мин
|6500
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина PATRIOT AG 230 110301260 с мощным двигателем 2350 Вт - отличный профессиональный инструмент, который справляется не только с металлическими поверхности, но и с камнем и плиткой. Машина оснащена многоуровневой системой защиты от пыли, а также двумя подшипниками на валу редуктора - это делает инструмент более выносливым и долговечным. Благодаря антивибрационной дополнительной рукоятке управлять шлифмашиной гораздо легче, а обработка поверхности удается намного чище.
Преимущества
- Безопасная смена дисков. После блокировки шпинделя нажатием на кнопку, замена дисков становится проще и безопаснее
- Защита двигателя от перегрева. Металлический редуктор отводит горячий воздух от двигателя, что значительно охлаждает его и позволяет долго работать без перегрева
- Диагностика неполадок дома. При возникновении неисправностей не всегда стоит обращатся в сервисный центр. Для домашнего ремонта предусмотрен легкий доступ к щеткам
- Легкое управление. Антивибрационная дополнительная рукоятка значительно снижает влияние вибрации на процесс и делает управление угловой шлифмашиной PATRIOT AG 230 110301260 комфортнее
- Работает не только с металлом, но и с плиткой и камнем
- Высокая мощность - 2350 Вт
- Высокая частота оборотов - 6500 об/мин
- Многоступенчатая система защиты от пыли
- Прорезиненный кабель, устойчивый к морозам
- Вентиляционные отверстия в корпусе - для охлаждения двигателя
- Два подшипника на ведомом валу редуктора делают инструмент выносливым и долговечным