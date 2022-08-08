Шлифмашина угловая Prorab 9325

Преимущества

Комфортная работа. Усиленная рукоятка с резиновыми вставками не скользит и обеспечивает надежный хват и точность работы

Воздушное охлаждение. Вентиляционные отверстия на прочном пластиковом корпусе предохраняют угловую шлифовальную машину PRORAB 9325 от перегрева

Безопасность. Специальный кожух на рабочей части инструмента защищает оператора от повреждений при эксплуатации

Легкость в управлении. Кнопка пуска расположена на основной рукоятке, рядом находится клавиша фиксации старта двигателя - для длительной работы без утомления

Возможность резать металлические трубы благодаря мощному двигателю - 1400 Вт

Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной замены оснастки

Защита от непреднамеренного запуска двигателя

Прочный пластиковый корпус устойсчив к ударам и перегревам

Угловая шлифовальная машина PRORAB 9325 предназначена для шлифовки различных материалов из камня или бетона. Высокая мощность двигателя позволяет резать металлические и стальные трубы. Для безопасной замены дисков предусмотрена блокировка шпинделя. Установлена специальная защита от преднамеренного пуска. Прочный корпус из пластика с вентиляционными отверстиями обеспечивает устойчивость к перегревам инструмента. Резиновые накладки на рукоятке гарантируют повышенное удобство в эксплуатации.