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Шлифмашина угловая Prorab 9325
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Prorab 9325
    Арт. Х11802
    4.0
    1
    Шлифмашина угловая Prorab 9325
    Шлифмашина угловая Prorab 9325
    Шлифмашина угловая Prorab 9325
    Шлифмашина угловая Prorab 9325
    Шлифмашина угловая Prorab 9325
      Шлифмашина угловая Prorab 9325
      Шлифмашина угловая Prorab 9325
      Шлифмашина угловая Prorab 9325
      Шлифмашина угловая Prorab 9325
      Шлифмашина угловая Prorab 9325

      Шлифмашина угловая Prorab 9325

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11802
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина PRORAB 9325 предназначена для шлифовки различных материалов из камня или бетона. Высокая мощность двигателя позволяет резать металлические и стальные трубы. Для безопасной замены дисков предусмотрена блокировка шпинделя. Установлена специальная защита от преднамеренного пуска. Прочный корпус из пластика с вентиляционными отверстиями обеспечивает устойчивость к перегревам инструмента. Резиновые накладки на рукоятке гарантируют повышенное удобство в эксплуатации.

        Преимущества

        • Комфортная работа. Усиленная рукоятка с резиновыми вставками не скользит и обеспечивает надежный хват и точность работы
        • Воздушное охлаждение. Вентиляционные отверстия на прочном пластиковом корпусе предохраняют угловую шлифовальную машину PRORAB 9325 от перегрева
        • Безопасность. Специальный кожух на рабочей части инструмента защищает оператора от повреждений при эксплуатации
        • Легкость в управлении. Кнопка пуска расположена на основной рукоятке, рядом находится клавиша фиксации старта двигателя - для длительной работы без утомления
        • Возможность резать металлические трубы благодаря мощному двигателю - 1400 Вт
        • Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной замены оснастки
        • Защита от непреднамеренного запуска двигателя
        • Прочный пластиковый корпус устойсчив к ударам и перегревам