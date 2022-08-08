Шлифмашина угловая Prorab 9325
Арт. Х11802
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина PRORAB 9325 предназначена для шлифовки различных материалов из камня или бетона. Высокая мощность двигателя позволяет резать металлические и стальные трубы. Для безопасной замены дисков предусмотрена блокировка шпинделя. Установлена специальная защита от преднамеренного пуска. Прочный корпус из пластика с вентиляционными отверстиями обеспечивает устойчивость к перегревам инструмента. Резиновые накладки на рукоятке гарантируют повышенное удобство в эксплуатации.
Преимущества
- Комфортная работа. Усиленная рукоятка с резиновыми вставками не скользит и обеспечивает надежный хват и точность работы
- Воздушное охлаждение. Вентиляционные отверстия на прочном пластиковом корпусе предохраняют угловую шлифовальную машину PRORAB 9325 от перегрева
- Безопасность. Специальный кожух на рабочей части инструмента защищает оператора от повреждений при эксплуатации
- Легкость в управлении. Кнопка пуска расположена на основной рукоятке, рядом находится клавиша фиксации старта двигателя - для длительной работы без утомления
- Возможность резать металлические трубы благодаря мощному двигателю - 1400 Вт
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной замены оснастки
- Защита от непреднамеренного запуска двигателя
- Прочный пластиковый корпус устойсчив к ударам и перегревам