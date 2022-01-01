Шлифмашина угловая Skil 9222LA F.015.922.2LA

Преимущества

Блокировка шпинделя с системой автоматической фиксации "Clic"- для простой удобной смены оснастки

Контроль давления

Подходит для работы по металлу и камню

Кожух с системой "Clic" - для защиты от искр и пыли

Длинный кабель (3 м) - для свободы движений при работе

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифовальной машины SKIL 9222LA F0159222LA

Угловая шлифовальная машина SKIL 9222LA F0159222LA прекрасно режет, шлифует и удаляет ржавчину. Функция автоматической фиксации шпинделя «Clic» делает процесс смены насадок быстрым и безопасным. Если сильно нажимать на инструмент, то срабатывает система "Контроль давления", загораются специальные светодиоды. Дополнительная боковая рукоятка может устанавливаться слева или справа, в зависимости от предпочтений оператора.