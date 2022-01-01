Шлифмашина угловая Skil 9222LA F.015.922.2LA
Арт. Х12725384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Макс. число оборотов, об/мин
|12000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина SKIL 9222LA F0159222LA прекрасно режет, шлифует и удаляет ржавчину. Функция автоматической фиксации шпинделя «Clic» делает процесс смены насадок быстрым и безопасным. Если сильно нажимать на инструмент, то срабатывает система "Контроль давления", загораются специальные светодиоды. Дополнительная боковая рукоятка может устанавливаться слева или справа, в зависимости от предпочтений оператора.
Преимущества
- Блокировка шпинделя с системой автоматической фиксации "Clic"- для простой удобной смены оснастки
- Контроль давления
- Подходит для работы по металлу и камню
- Кожух с системой "Clic" - для защиты от искр и пыли
- Длинный кабель (3 м) - для свободы движений при работе
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифовальной машины SKIL 9222LA F0159222LA