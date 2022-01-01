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Шлифмашина угловая Skil 9222LA F.015.922.2LA
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Skil 9222LA F.015.922.2LA
    Арт. Х12725384
    Шлифмашина угловая Skil 9222LA F.015.922.2LA
    Шлифмашина угловая Skil 9222LA F.015.922.2LA
    Шлифмашина угловая Skil 9222LA F.015.922.2LA
      Шлифмашина угловая Skil 9222LA F.015.922.2LA
      Шлифмашина угловая Skil 9222LA F.015.922.2LA
      Шлифмашина угловая Skil 9222LA F.015.922.2LA

      Шлифмашина угловая Skil 9222LA F.015.922.2LA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725384

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина SKIL 9222LA F0159222LA прекрасно режет, шлифует и удаляет ржавчину. Функция автоматической фиксации шпинделя «Clic» делает процесс смены насадок быстрым и безопасным. Если сильно нажимать на инструмент, то срабатывает система "Контроль давления", загораются специальные светодиоды. Дополнительная боковая рукоятка может устанавливаться слева или справа, в зависимости от предпочтений оператора.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя с системой автоматической фиксации "Clic"- для простой удобной смены оснастки
        • Контроль давления
        • Подходит для работы по металлу и камню
        • Кожух с системой "Clic" - для защиты от искр и пыли
        • Длинный кабель (3 м) - для свободы движений при работе
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифовальной машины SKIL 9222LA F0159222LA