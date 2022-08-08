Шлифмашина угловая Skil 9390

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой и безопасной смены оснастки

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифовальной машины SKIL 9390LA F0159390LA

Кожух - для защиты оператора от искр и пыли

Защитный кожух с системой автоматической фиксации «Clic» - для быстрой установки в необходимое положение

Трехметровый кабель - для большего радиуса работы

Угловая шлифовальная машина SKIL 9390LA F0159390LA прекрасно режет, шлифует и удаляет ржавчину. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную работу. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Кожух имеет автоматическую фиксацию «Clic», что позволяет быстро устанавливать его в необходимое положение.