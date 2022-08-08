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Шлифмашина угловая Skil 9390
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Skil 9390
    Арт. Х12725352
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Skil 9390
    Шлифмашина угловая Skil 9390
      Шлифмашина угловая Skil 9390
      Шлифмашина угловая Skil 9390

      Шлифмашина угловая Skil 9390

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725352
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина SKIL 9390LA F0159390LA прекрасно режет, шлифует и удаляет ржавчину. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную работу. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Кожух имеет автоматическую фиксацию «Clic», что позволяет быстро устанавливать его в необходимое положение.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой и безопасной смены оснастки
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифовальной машины SKIL 9390LA F0159390LA
        • Кожух - для защиты оператора от искр и пыли
        • Защитный кожух с системой автоматической фиксации «Clic» - для быстрой установки в необходимое положение
        • Трехметровый кабель - для большего радиуса работы