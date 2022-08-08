Шлифмашина угловая Skil 9390
Арт. Х12725352
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Макс. число оборотов, об/мин
|12000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина SKIL 9390LA F0159390LA прекрасно режет, шлифует и удаляет ржавчину. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную работу. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Кожух имеет автоматическую фиксацию «Clic», что позволяет быстро устанавливать его в необходимое положение.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой и безопасной смены оснастки
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифовальной машины SKIL 9390LA F0159390LA
- Кожух - для защиты оператора от искр и пыли
- Защитный кожух с системой автоматической фиксации «Clic» - для быстрой установки в необходимое положение
- Трехметровый кабель - для большего радиуса работы