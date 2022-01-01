Шлифмашина угловая Skil 9455 MA

Преимущества

Безопасная замена диска. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену рабочих дисков

Антивибрационная боковая рукоятка. Боковая рукоятка уменьшает вибрационное воздействие на оператора, тем самым обеспечивая неутомительную работу. Может быть установлена в двух позициях для удобства работы и правшам, и левшам

Оптимальное управление. Корпус с мягким покрытием имеет небольшой диаметр и великолепную эргономику, что обеспечивает оптимальное управление и превосходный контроль

Легкая регулировка защитного кожуха. Защитный кожух легко регулируется без применения специальных инструментов

Надежный электродвигатель с защитой от перегрузок и перегрева

Автоматически отключаемые угольные щетки

Закаленные косозубые шестерни

Пылезащищенные шарикоподшипники

Угловая шлифмашина Skil 9455MA - инструмент с мощным и надежным двигателем 1100 Вт, применяемый для шлифовки, резки и обдирки материалов из дерева, бетона и металла. Работает даже с труднообрабатываемыми материалами. Частота вращения рабочего диска 11000 об/мин. Рабочие органы шлифмашины надежно закрыты от абразивной пыли. Двигатель защищен от перегрева и перегрузок. Угольные щетки автоматически отключается, что предотвращает преждевременный износ мотора.