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Шлифмашина угловая Skil 9455 MA
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Skil 9455 MA
    Арт. Х11844
    Шлифмашина угловая Skil 9455 MA
    Шлифмашина угловая Skil 9455 MA
    Шлифмашина угловая Skil 9455 MA
    Шлифмашина угловая Skil 9455 MA
      Шлифмашина угловая Skil 9455 MA
      Шлифмашина угловая Skil 9455 MA
      Шлифмашина угловая Skil 9455 MA
      Шлифмашина угловая Skil 9455 MA

      Шлифмашина угловая Skil 9455 MA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11844

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Skil 9455MA - инструмент с мощным и надежным двигателем 1100 Вт, применяемый для шлифовки, резки и обдирки материалов из дерева, бетона и металла. Работает даже с труднообрабатываемыми материалами. Частота вращения рабочего диска 11000 об/мин. Рабочие органы шлифмашины надежно закрыты от абразивной пыли. Двигатель защищен от перегрева и перегрузок. Угольные щетки автоматически отключается, что предотвращает преждевременный износ мотора.

        Преимущества

        • Безопасная замена диска. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену рабочих дисков
        • Антивибрационная боковая рукоятка. Боковая рукоятка уменьшает вибрационное воздействие на оператора, тем самым обеспечивая неутомительную работу. Может быть установлена в двух позициях для удобства работы и правшам, и левшам
        • Оптимальное управление. Корпус с мягким покрытием имеет небольшой диаметр и великолепную эргономику, что обеспечивает оптимальное управление и превосходный контроль
        • Легкая регулировка защитного кожуха. Защитный кожух легко регулируется без применения специальных инструментов
        • Надежный электродвигатель с защитой от перегрузок и перегрева
        • Автоматически отключаемые угольные щетки
        • Закаленные косозубые шестерни
        • Пылезащищенные шарикоподшипники