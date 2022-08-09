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Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт
    Арт. Х12725353
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт
    Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт
    Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт
    Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт
    Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт
      Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт
      Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт
      Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт
      Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт
      Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт

      Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725353
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Нидерланды
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина SKIL 9780 LA (F 015 978 0LA) - предназначена для шлифовки металлических изделий и отливок, быстрого удаления заусенцев, сглаживания крупных сварных швов, выполнения глубоких пропилов в металле, очистки и удаления коррозии с металлических листов, разрезки бетонных блоков и бордюрных плит.

        Преимущества

        • Высококачественные компоненты обеспечивают надежность и долгий срок службы инструмента
        • Высокая стойкость к экстремальным условиям окружающей среды
        • Боковую рукоятку можно устанавливать в трех положениях, что обеспечивает удобство при работе в любой ситуации
        • Рукоятка с мягким покрытием уменьшает усталость от вибраций
        • Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежностей
        • Специальный выступ сверху на корпусе редуктора для безопасного хранения инструмента