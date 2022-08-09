Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт
Арт. Х12725353
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Нидерланды
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина SKIL 9780 LA (F 015 978 0LA) - предназначена для шлифовки металлических изделий и отливок, быстрого удаления заусенцев, сглаживания крупных сварных швов, выполнения глубоких пропилов в металле, очистки и удаления коррозии с металлических листов, разрезки бетонных блоков и бордюрных плит.
Преимущества
- Высококачественные компоненты обеспечивают надежность и долгий срок службы инструмента
- Высокая стойкость к экстремальным условиям окружающей среды
- Боковую рукоятку можно устанавливать в трех положениях, что обеспечивает удобство при работе в любой ситуации
- Рукоятка с мягким покрытием уменьшает усталость от вибраций
- Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежностей
- Специальный выступ сверху на корпусе редуктора для безопасного хранения инструмента