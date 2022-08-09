Шлифмашина угловая Skil большая 2000Вт

Преимущества

Высококачественные компоненты обеспечивают надежность и долгий срок службы инструмента

Высокая стойкость к экстремальным условиям окружающей среды

Боковую рукоятку можно устанавливать в трех положениях, что обеспечивает удобство при работе в любой ситуации

Рукоятка с мягким покрытием уменьшает усталость от вибраций

Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежностей

Специальный выступ сверху на корпусе редуктора для безопасного хранения инструмента

Угловая шлифмашина SKIL 9780 LA (F 015 978 0LA) - предназначена для шлифовки металлических изделий и отливок, быстрого удаления заусенцев, сглаживания крупных сварных швов, выполнения глубоких пропилов в металле, очистки и удаления коррозии с металлических листов, разрезки бетонных блоков и бордюрных плит.