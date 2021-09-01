Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт

Преимущества

Для лучшего теплоотвода корпус редуктора изготовлен из металла

Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга

Съемная 2х-позиционная боковая рукоятка

Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе

Защитный кожух предотвращает попадание искр и мелких частиц на пользователя при работе

Углошлифовальная машина СОЮЗ УШС-9012 предназначена для резки, зачистки, шлифования поверхностей или изделий из металла и других материалов.