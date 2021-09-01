Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
Арт. Х12725335
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Углошлифовальная машина СОЮЗ УШС-9012 предназначена для резки, зачистки, шлифования поверхностей или изделий из металла и других материалов.
Преимущества
- Для лучшего теплоотвода корпус редуктора изготовлен из металла
- Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга
- Съемная 2х-позиционная боковая рукоятка
- Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе
- Защитный кожух предотвращает попадание искр и мелких частиц на пользователя при работе