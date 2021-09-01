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Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
    Арт. Х12725335
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
    Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
    Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
    Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
    Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
    Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
    Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
      Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
      Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
      Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
      Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
      Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
      Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт
      Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт

      Шлифмашина угловая Союз УШС-9012 125мм, 1200Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12725335
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Углошлифовальная машина СОЮЗ УШС-9012 предназначена для резки, зачистки, шлифования поверхностей или изделий из металла и других материалов.

        Преимущества

        • Для лучшего теплоотвода корпус редуктора изготовлен из металла
        • Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга
        • Съемная 2х-позиционная боковая рукоятка
        • Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе
        • Защитный кожух предотвращает попадание искр и мелких частиц на пользователя при работе