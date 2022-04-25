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Угловая шлифмашина Союз УШС-90121
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Союз УШС-90121
    Арт. Х12725362
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Союз УШС-90121
    Угловая шлифмашина Союз УШС-90121
    Угловая шлифмашина Союз УШС-90121
    Угловая шлифмашина Союз УШС-90121
      Угловая шлифмашина Союз УШС-90121
      Угловая шлифмашина Союз УШС-90121
      Угловая шлифмашина Союз УШС-90121
      Угловая шлифмашина Союз УШС-90121

      Угловая шлифмашина Союз УШС-90121

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12725362
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Союз УШС-90121 используется для резания и шлифования различных предметов из дерева и металла. Конструкция модели позволяет выбирать наиболее удобное положение передней рукояти из двух возможных. Длинный кабель способствует свободе движения оператора. Мощный двигатель обеспечивает стабильное вращение режущего диска.

        Преимущества

        • Тонкая рукоять комфортно лежит в руке
        • Фиксация клавиши включения
        • Простота применения
        • Прочная конструкция
        • Долгий срок службы углошлифовальной машины Союз УШС-90121