Преимущества

Тонкая рукоять комфортно лежит в руке

Фиксация клавиши включения

Простота применения

Прочная конструкция

Долгий срок службы углошлифовальной машины Союз УШС-90121

Угловая шлифмашина Союз УШС-90121 используется для резания и шлифования различных предметов из дерева и металла. Конструкция модели позволяет выбирать наиболее удобное положение передней рукояти из двух возможных. Длинный кабель способствует свободе движения оператора. Мощный двигатель обеспечивает стабильное вращение режущего диска.