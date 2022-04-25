Угловая шлифмашина Союз УШС-90121
Арт. Х12725362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Союз УШС-90121 используется для резания и шлифования различных предметов из дерева и металла. Конструкция модели позволяет выбирать наиболее удобное положение передней рукояти из двух возможных. Длинный кабель способствует свободе движения оператора. Мощный двигатель обеспечивает стабильное вращение режущего диска.
Преимущества
- Тонкая рукоять комфортно лежит в руке
- Фиксация клавиши включения
- Простота применения
- Прочная конструкция
- Долгий срок службы углошлифовальной машины Союз УШС-90121