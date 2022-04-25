Угловая шлифмашина Союз УШС-9015

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух - для защиты от пыли и искр

Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания углошлифовальной машины СОЮЗ УШС-9015

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Углошлифовальная машина СОЮЗ УШС-9015 используется для резки, полировки, шлифовки и зачистки твердых материалов. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержания инструмента и может быть установлена слева, справа или сверху. Заменить щетки можно без помощи специалистов, достаточно открыть крышку сбоку на корпусе.