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Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
4.5
2
3 890 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
    Арт. Х12725474
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
    Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
    Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
    Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
    Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
    Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
      Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
      Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
      Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
      Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
      Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
      Угловая шлифмашина Союз УШС-9015

      Угловая шлифмашина Союз УШС-9015

      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725474
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Углошлифовальная машина СОЮЗ УШС-9015 используется для резки, полировки, шлифовки и зачистки твердых материалов. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержания инструмента и может быть установлена слева, справа или сверху. Заменить щетки можно без помощи специалистов, достаточно открыть крышку сбоку на корпусе.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания углошлифовальной машины СОЮЗ УШС-9015
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены