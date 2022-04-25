Угловая шлифмашина Союз УШС-9015
Арт. Х12725474
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|9500
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
С этим товаром смотрят
- Углошлифовальная машина СОЮЗ УШС-9015 используется для резки, полировки, шлифовки и зачистки твердых материалов. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержания инструмента и может быть установлена слева, справа или сверху. Заменить щетки можно без помощи специалистов, достаточно открыть крышку сбоку на корпусе.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания углошлифовальной машины СОЮЗ УШС-9015
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены