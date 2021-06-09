Преимущества

Мощный двигатель - для высокой производительности

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Развитые вентиляционные отверстия - для эффективного охлаждения

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Защита от непреднамеренного запуска (функция "No-Volt")

Форма задней рукояти в форме "Rat tail" - для надежного контроля инструмента во время работы

Широка клавиша включения с функцией блокировки - для продолжительных работ

Высокоточный металлический щеткодержатель с плотными угольными щетками - для долгого срока службы Stanley SGM146

Гипоидные конические шестерни редуктора - для меньшей вибрации, низкого уровня шума

Угловая шлифмашина Stanley SGM146 снабжена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение при длительной интенсивной работе. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в одном из трех положений - слева, справа или сверху. Предусмотрена функция "No-Volt", которая препятствует запуску шлифмашины в случае перебоев в сети электропитания.