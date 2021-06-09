Угловая шлифмашина Stanley SGM146
Арт. Х12725514
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|9500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Stanley SGM146 снабжена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение при длительной интенсивной работе. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в одном из трех положений - слева, справа или сверху. Предусмотрена функция "No-Volt", которая препятствует запуску шлифмашины в случае перебоев в сети электропитания.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Развитые вентиляционные отверстия - для эффективного охлаждения
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Защита от непреднамеренного запуска (функция "No-Volt")
- Форма задней рукояти в форме "Rat tail" - для надежного контроля инструмента во время работы
- Широка клавиша включения с функцией блокировки - для продолжительных работ
- Высокоточный металлический щеткодержатель с плотными угольными щетками - для долгого срока службы Stanley SGM146
- Гипоидные конические шестерни редуктора - для меньшей вибрации, низкого уровня шума