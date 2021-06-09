Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Stanley SGM146
5.0
1
4 245 ₽
5 090 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley SGM146
    Арт. Х12725514
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Stanley SGM146
    Угловая шлифмашина Stanley SGM146
    Угловая шлифмашина Stanley SGM146
    Угловая шлифмашина Stanley SGM146
      Угловая шлифмашина Stanley SGM146
      Угловая шлифмашина Stanley SGM146
      Угловая шлифмашина Stanley SGM146
      Угловая шлифмашина Stanley SGM146

      Угловая шлифмашина Stanley SGM146

      • -845 ₽
      4 245 ₽
      5 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725514
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -845 ₽
      4 245 ₽
      5 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Круг зачистной Luga-Abrasiv (150x6x22 мм)
      105 ₽
      5.0
      Круг зачистной Luga-Abrasiv (150x6x22 мм)
      Отрезной круг по металлу (150x1,6x22 мм)
      36 ₽
      4.0
      Отрезной круг по металлу (150x1,6x22 мм)
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Кованый молоток Toolberg 3302014, 400 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      480 ₽
      5.0
      Кованый молоток Toolberg 3302014, 400 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      Зачистной круг (125x6x22 мм)
      80 ₽
      5.0
      Зачистной круг (125x6x22 мм)
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125
      3 090 ₽
      3 750 ₽
      4.7
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125
      • -660 ₽
      Угловая шлифмашина Stanley SGS105
      3 409 ₽
      3 999 ₽
      4.5
      Угловая шлифмашина Stanley SGS105
      • -590 ₽
      Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo SP-Novorapid 617164000 (150x1x22,2 мм)
      70 ₽
      5.0
      Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo SP-Novorapid 617164000 (150x1x22,2 мм)
      Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-689
      465 ₽
      Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-689
      Диск алмазный турбированный Практика "Мастер" 030-733
      495 ₽
      Диск алмазный турбированный Практика "Мастер" 030-733
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Stanley SGM146 снабжена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение при длительной интенсивной работе. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в одном из трех положений - слева, справа или сверху. Предусмотрена функция "No-Volt", которая препятствует запуску шлифмашины в случае перебоев в сети электропитания.

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Развитые вентиляционные отверстия - для эффективного охлаждения
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Защита от непреднамеренного запуска (функция "No-Volt")
        • Форма задней рукояти в форме "Rat tail" - для надежного контроля инструмента во время работы
        • Широка клавиша включения с функцией блокировки - для продолжительных работ
        • Высокоточный металлический щеткодержатель с плотными угольными щетками - для долгого срока службы Stanley SGM146
        • Гипоидные конические шестерни редуктора - для меньшей вибрации, низкого уровня шума