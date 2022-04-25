Угловая шлифмашина Stanley STGL2223-B9
Арт. Х12725382
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Stanley STGL 2223 B9 – мощный профессиональный инструмент, который можно использовать для зачистки и шлифования поверхностей большой площади. Рабочий инструмент болгарки – это диск диаметром 230 мм, способный развивать скорость до 6500 об/мин. УШМ Stanley STGL2223 B9 подойдёт для резки металлических заготовок и арматуры диаметром 50–60 мм. Простой и надёжный инструмент востребован как среди обывателей, так и среди профессиональных мастеров. Болгарка STGL2223 B9 предназначена для эксплуатации в тяжёлых условиях.
Преимущества
- Мощность 2200 Вт обеспечивает высокую производительность инструмента
- Трёхпозиционная рукоять даёт возможность оператору принять наиболее комфортное положение для работы
- Быстро заменить рабочий инструмент помогает наличие кнопки фиксации шпинделя
- Блокировка кнопки включения упрощает работу с инструментом
- Защитный кожух обеспечивает защиту от летящих искр и стружки