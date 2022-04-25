Угловая шлифмашина Stanley STGL2223-B9

Преимущества

Мощность 2200 Вт обеспечивает высокую производительность инструмента

Трёхпозиционная рукоять даёт возможность оператору принять наиболее комфортное положение для работы

Быстро заменить рабочий инструмент помогает наличие кнопки фиксации шпинделя

Блокировка кнопки включения упрощает работу с инструментом

Защитный кожух обеспечивает защиту от летящих искр и стружки

Угловая шлифмашина Stanley STGL 2223 B9 – мощный профессиональный инструмент, который можно использовать для зачистки и шлифования поверхностей большой площади. Рабочий инструмент болгарки – это диск диаметром 230 мм, способный развивать скорость до 6500 об/мин. УШМ Stanley STGL2223 B9 подойдёт для резки металлических заготовок и арматуры диаметром 50–60 мм. Простой и надёжный инструмент востребован как среди обывателей, так и среди профессиональных мастеров. Болгарка STGL2223 B9 предназначена для эксплуатации в тяжёлых условиях.