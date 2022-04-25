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Угловая шлифмашина Stanley STGL2223-B9
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley STGL2223-B9
    Арт. Х12725382
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Stanley STGL2223-B9
    Угловая шлифмашина Stanley STGL2223-B9
    Угловая шлифмашина Stanley STGL2223-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGL2223-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGL2223-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGL2223-B9

      Угловая шлифмашина Stanley STGL2223-B9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725382
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Stanley STGL 2223 B9 – мощный профессиональный инструмент, который можно использовать для зачистки и шлифования поверхностей большой площади. Рабочий инструмент болгарки – это диск диаметром 230 мм, способный развивать скорость до 6500 об/мин. УШМ Stanley STGL2223 B9 подойдёт для резки металлических заготовок и арматуры диаметром 50–60 мм. Простой и надёжный инструмент востребован как среди обывателей, так и среди профессиональных мастеров. Болгарка STGL2223 B9 предназначена для эксплуатации в тяжёлых условиях.

        Преимущества

        • Мощность 2200 Вт обеспечивает высокую производительность инструмента
        • Трёхпозиционная рукоять даёт возможность оператору принять наиболее комфортное положение для работы
        • Быстро заменить рабочий инструмент помогает наличие кнопки фиксации шпинделя
        • Блокировка кнопки включения упрощает работу с инструментом
        • Защитный кожух обеспечивает защиту от летящих искр и стружки