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Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU
4.5
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU
    Арт. Х12725385
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU
    Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU
    Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU
      Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU
      Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU
      Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU

      Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725385
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU обладает эргономичным узким корпусом, который удобно удерживать при работе. Вес — 2,05 кг. Диаметр диска — 125 мм. Шлифовальная машина Stanley STGS1125-RU оснащена мощным двигателем (1000 Вт). Кожух шлифовального круга защищает пользователя от искр и пыли. Положение кожуха регулируется без использования ключа. Вспомогательная рукоять может устанавливаться слева, справа или сверху.

        Преимущества

        • Благодаря использованию в редукторе косозубых шестерней достигается понижение вибрации и шума от работы инструмента, продлевается срок его эксплуатации
        • Небольшие размеры шлифмашины способствуют комфортному доступу оператора в труднодоступные места
        • Трехпозиционная дополнительная рукоять позволяет осуществлять точный контроль над инструментом
        • Смена шлифовального диска без дополнительных приспособлений благодаря блокировке шпинделя