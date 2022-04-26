Преимущества

Благодаря использованию в редукторе косозубых шестерней достигается понижение вибрации и шума от работы инструмента, продлевается срок его эксплуатации

Небольшие размеры шлифмашины способствуют комфортному доступу оператора в труднодоступные места

Трехпозиционная дополнительная рукоять позволяет осуществлять точный контроль над инструментом

Смена шлифовального диска без дополнительных приспособлений благодаря блокировке шпинделя

Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU обладает эргономичным узким корпусом, который удобно удерживать при работе. Вес — 2,05 кг. Диаметр диска — 125 мм. Шлифовальная машина Stanley STGS1125-RU оснащена мощным двигателем (1000 Вт). Кожух шлифовального круга защищает пользователя от искр и пыли. Положение кожуха регулируется без использования ключа. Вспомогательная рукоять может устанавливаться слева, справа или сверху.