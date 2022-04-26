Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU
Арт. Х12725385
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Stanley STGS1125-RU обладает эргономичным узким корпусом, который удобно удерживать при работе. Вес — 2,05 кг. Диаметр диска — 125 мм. Шлифовальная машина Stanley STGS1125-RU оснащена мощным двигателем (1000 Вт). Кожух шлифовального круга защищает пользователя от искр и пыли. Положение кожуха регулируется без использования ключа. Вспомогательная рукоять может устанавливаться слева, справа или сверху.
Преимущества
- Благодаря использованию в редукторе косозубых шестерней достигается понижение вибрации и шума от работы инструмента, продлевается срок его эксплуатации
- Небольшие размеры шлифмашины способствуют комфортному доступу оператора в труднодоступные места
- Трехпозиционная дополнительная рукоять позволяет осуществлять точный контроль над инструментом
- Смена шлифовального диска без дополнительных приспособлений благодаря блокировке шпинделя