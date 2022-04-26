Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
Арт. Х12725379
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Stanley STGS7115 предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Благодаря вентиляционным отверстиям, срок службы шлифмашины выше
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Косозубые шестерни в конструкции редуктора обеспечивают низкую вибрацию и шум
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
- Продуманная система вентиляции - для долгого срока службы угловой шлифмашины Stanley STGS7115