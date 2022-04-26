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Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
    Арт. Х12725379
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
    Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
    Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
    Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
    Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
    Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
    Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9

      Угловая шлифмашина Stanley STGS7115-B9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725379
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Угловая шлифмашина Stanley STGS7125
      Нет в наличии
      4.5
      Угловая шлифмашина Stanley STGS7125
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Stanley STGS7115 предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Благодаря вентиляционным отверстиям, срок службы шлифмашины выше

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Косозубые шестерни в конструкции редуктора обеспечивают низкую вибрацию и шум
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
        • Продуманная система вентиляции - для долгого срока службы угловой шлифмашины Stanley STGS7115