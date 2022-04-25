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Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9
5.0
2
3 120 ₽
3 650 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9
    Арт. Х12725380
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9
    Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9
    Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9
    Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9

      Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9

      • -530 ₽
      3 120 ₽
      3 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725380
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -530 ₽
      3 120 ₽
      3 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Stanley STGS9115 используется в строительно-демонтажных работах для отрезки или зачистки деталей из различных материалов. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную смену шлифкругов. Диск закрыт металлическим кожухом, благодаря чему оператор защищен от случайного контакта с режущим элементом, а так же исключается вылет мелкой стружки и искр в глаза и на одежду.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Производительный мотор
        • Продуманная вентиляция - для долгого срока службы угловой шлифмашины Stanley STGS9115
        • Косозубые шестерни в конструкции редуктора обеспечивают низкий уровень шума и вибрации
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента