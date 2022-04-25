Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9
Арт. Х12725380
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
С этим товаром смотрят
- Угловая шлифмашина Stanley STGS9115 используется в строительно-демонтажных работах для отрезки или зачистки деталей из различных материалов. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную смену шлифкругов. Диск закрыт металлическим кожухом, благодаря чему оператор защищен от случайного контакта с режущим элементом, а так же исключается вылет мелкой стружки и искр в глаза и на одежду.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Производительный мотор
- Продуманная вентиляция - для долгого срока службы угловой шлифмашины Stanley STGS9115
- Косозубые шестерни в конструкции редуктора обеспечивают низкий уровень шума и вибрации
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента