Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Производительный мотор

Продуманная вентиляция - для долгого срока службы угловой шлифмашины Stanley STGS9115

Косозубые шестерни в конструкции редуктора обеспечивают низкий уровень шума и вибрации

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента

Угловая шлифмашина Stanley STGS9115 используется в строительно-демонтажных работах для отрезки или зачистки деталей из различных материалов. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную смену шлифкругов. Диск закрыт металлическим кожухом, благодаря чему оператор защищен от случайного контакта с режущим элементом, а так же исключается вылет мелкой стружки и искр в глаза и на одежду.