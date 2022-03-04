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Угловая шлифмашина Stanley STGS9125
4.7
3
3 090 ₽
3 750 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley STGS9125
    Арт. Х12725381
    4.7
    3
    Угловая шлифмашина Stanley STGS9125
    Угловая шлифмашина Stanley STGS9125
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125

      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125

      • -660 ₽
      3 090 ₽
      3 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725381
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -660 ₽
      3 090 ₽
      3 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Stanley STGS9125 снабжена высокопроизводительным двигателем. Она предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Блокировка шпинделя способствует простой смене оснастки. Инструмент во время работы удобно удерживать за дополнительную рукоятку. Управление становится уверенным, а обработка более тщательной.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Мощный двигатель угловой шлифмашины Stanley STGS9125 - для высокой производительности
        • Продуманная система вентиляции - для долгого срока службы
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Косозубые шестерни в конструкции редуктора - для низкого уровня шума и вибрации