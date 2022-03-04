Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Мощный двигатель угловой шлифмашины Stanley STGS9125 - для высокой производительности

Продуманная система вентиляции - для долгого срока службы

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента

Кожух - для защиты от пыли и искр

Косозубые шестерни в конструкции редуктора - для низкого уровня шума и вибрации

Угловая шлифмашина Stanley STGS9125 снабжена высокопроизводительным двигателем. Она предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Блокировка шпинделя способствует простой смене оснастки. Инструмент во время работы удобно удерживать за дополнительную рукоятку. Управление становится уверенным, а обработка более тщательной.