Шлифмашина угловая Sturm 9515Р

Преимущества

Надежное удержание. Основная рукоятка угловой шлифмашины Sturm AG9515P с резиновыми вставками обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы

Удобное управление. Возможна установка дополнительной рукоятки в трех позициях с шагом 90°

Легкий доступ к щеткам. Быстро отвинчиваемый шуруп обеспечивает легкий доступ к угольным щеткам и быструю их замену

Прочный термостойкий корпус продлевает срок службы инструмента

Рабочий диск диаметром 150 мм

Фиксация шпинделя - для безопасной замены оснастки

Защита двигателя от пыли

Шлифмашина оснащена кожухом - для защиты оператора от искр и пыли

Резиновый буфер на корпусе инструмента предохраняет обрабатываемую деталь от царапин

Прочный корпус редуктора

Угловая шлифмашина Sturm AG9515P предназначена для выполнения демонтажных работ по твердому материалу, таких как шлифование, резка, обдирка и зачистка. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 1400 Вт. Рабочий элемент - диск диаметром 150 мм. Основная рукоятка шлифмашины оснащена резиновым покрытием для надежного удержания инструмента во время работы.