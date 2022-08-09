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Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
    Арт. Х11827
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
    Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
    Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
    Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
    Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
    Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
      Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
      Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
      Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
      Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
      Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
      Шлифмашина угловая Sturm 9515Р

      Шлифмашина угловая Sturm 9515Р

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11827
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Sturm AG9515P предназначена для выполнения демонтажных работ по твердому материалу, таких как шлифование, резка, обдирка и зачистка. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 1400 Вт. Рабочий элемент - диск диаметром 150 мм. Основная рукоятка шлифмашины оснащена резиновым покрытием для надежного удержания инструмента во время работы.

        Преимущества

        • Надежное удержание. Основная рукоятка угловой шлифмашины Sturm AG9515P с резиновыми вставками обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы
        • Удобное управление. Возможна установка дополнительной рукоятки в трех позициях с шагом 90°
        • Легкий доступ к щеткам. Быстро отвинчиваемый шуруп обеспечивает легкий доступ к угольным щеткам и быструю их замену
        • Прочный термостойкий корпус продлевает срок службы инструмента
        • Рабочий диск диаметром 150 мм
        • Фиксация шпинделя - для безопасной замены оснастки
        • Защита двигателя от пыли
        • Шлифмашина оснащена кожухом - для защиты оператора от искр и пыли
        • Резиновый буфер на корпусе инструмента предохраняет обрабатываемую деталь от царапин
        • Прочный корпус редуктора