Шлифмашина угловая Sturm 9515Р
Арт. Х11827
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Sturm AG9515P предназначена для выполнения демонтажных работ по твердому материалу, таких как шлифование, резка, обдирка и зачистка. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 1400 Вт. Рабочий элемент - диск диаметром 150 мм. Основная рукоятка шлифмашины оснащена резиновым покрытием для надежного удержания инструмента во время работы.
Преимущества
- Надежное удержание. Основная рукоятка угловой шлифмашины Sturm AG9515P с резиновыми вставками обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы
- Удобное управление. Возможна установка дополнительной рукоятки в трех позициях с шагом 90°
- Легкий доступ к щеткам. Быстро отвинчиваемый шуруп обеспечивает легкий доступ к угольным щеткам и быструю их замену
- Прочный термостойкий корпус продлевает срок службы инструмента
- Рабочий диск диаметром 150 мм
- Фиксация шпинделя - для безопасной замены оснастки
- Защита двигателя от пыли
- Шлифмашина оснащена кожухом - для защиты оператора от искр и пыли
- Резиновый буфер на корпусе инструмента предохраняет обрабатываемую деталь от царапин
- Прочный корпус редуктора