Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
Арт. О00000006500
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL используется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов.
Независимость от электросети позволяет использовать инструмент в различных местах.
Наличие дополнительной двухпозиционной рукояти гарантирует удобный хват при эксплуатации.
Ползунковый переключатель фиксируется в рабочем положении, поэтому не нужно постоянно удерживать его. Это очень удобно для продолжительных работ.
ПреимуществаБлокировка шпинделя - для простой смены оснастки
Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса
Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр (устанавливается без помощи специальных инструментов)
Удобный сдвижной переключатель - не нуждается в постоянном удерживании в процессе работы