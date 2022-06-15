Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL используется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов.

Независимость от электросети позволяет использовать инструмент в различных местах.

Наличие дополнительной двухпозиционной рукояти гарантирует удобный хват при эксплуатации.

Ползунковый переключатель фиксируется в рабочем положении, поэтому не нужно постоянно удерживать его. Это очень удобно для продолжительных работ. Преимущества Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса

Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр (устанавливается без помощи специальных инструментов)

Удобный сдвижной переключатель - не нуждается в постоянном удерживании в процессе работы

