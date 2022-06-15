Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
    Арт. О00000006500
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
    Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
    Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
    Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
    Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
    Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
    Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL

      Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. О00000006500
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
      597 ₽
      Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
      80 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
      Торцевой лепестковый круг Луга-Абразив (125x22 мм, зернистость 80)
      100 ₽
      5.0
      Торцевой лепестковый круг Луга-Абразив (125x22 мм, зернистость 80)
      Универсальный алмазный диск Гранит UPS-T 125 250817
      550 ₽
      5.0
      Универсальный алмазный диск Гранит UPS-T 125 250817
      Торцевой лепестковый круг Луга-Абразив (125x22 мм, Р150)
      80 ₽
      5.0
      Торцевой лепестковый круг Луга-Абразив (125x22 мм, Р150)
      Строительный пылесос Karcher WD 3 Car 1.629-809, 17 л
      10 990 ₽
      5.0
      Строительный пылесос Karcher WD 3 Car 1.629-809, 17 л
      • Персональная скидка
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      30 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      Отрезной круг для шлифмашины Metabo SP-Novorapid 617162000 (по нержавеющей стали, 125x1x22,2 мм)
      39 ₽
      5.0
      Отрезной круг для шлифмашины Metabo SP-Novorapid 617162000 (по нержавеющей стали, 125x1x22,2 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      426 ₽
      550 ₽
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      • -124 ₽
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Отрезной алмазный диск Sparta 731195 Turbo (125x22,2 мм)
      190 ₽
      5.0
      Отрезной алмазный диск Sparta 731195 Turbo (125x22,2 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Sturm AG9012TL используется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов.
        Независимость от электросети позволяет использовать инструмент в различных местах.
        Наличие дополнительной двухпозиционной рукояти гарантирует удобный хват при эксплуатации.
        Ползунковый переключатель фиксируется в рабочем положении, поэтому не нужно постоянно удерживать его. Это очень удобно для продолжительных работ.

        Преимущества

        Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса
        Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр (устанавливается без помощи специальных инструментов)
        Удобный сдвижной переключатель - не нуждается в постоянном удерживании в процессе работы