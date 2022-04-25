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Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3
5.0
2
2 090 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3
    Арт. Х12725437
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3
    Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3
    Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3
    Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3
      Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3
      Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3
      Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3
      Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3

      Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3

      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725437
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3 - удобный в использовании электроинструмент, предназначенный для зачистки, шлифования поверхности или резки металла. Машина укомплектована надежным двигателем мощностью 0.65 кВт. Металлический корпус редуктора улучшает отвод тепла. Вытянутый корпус инструмента обеспечивает его надежное удержание во время работы. Боковая рукоятка фиксируется в двух положениях. Диск закрыт специальным кожухом для защиты оператора от травм. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и безопасно менять рабочую оснастку.

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Высокая частота оборотов - 11000 об/мин
        • Малый вес (всего 1.6 кг)