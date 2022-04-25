Преимущества

Долгий срок службы

Высокая частота оборотов - 11000 об/мин

Малый вес (всего 1.6 кг)

Угловая шлифмашина ВихрьУШМ-115/650 72/12/3 - удобный в использовании электроинструмент, предназначенный для зачистки, шлифования поверхности или резки металла. Машина укомплектована надежным двигателем мощностью 0.65 кВт. Металлический корпус редуктора улучшает отвод тепла. Вытянутый корпус инструмента обеспечивает его надежное удержание во время работы. Боковая рукоятка фиксируется в двух положениях. Диск закрыт специальным кожухом для защиты оператора от травм. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и безопасно менять рабочую оснастку.