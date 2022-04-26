Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
Арт. Х12725438
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10 используется для обработки и резки металлических заготовок, а также иных конструкционных и строительных материалов (кроме абестосодержащих). Подходит для эксплуатации в производственных и бытовых условиях.
Преимущества
- Возможность регулировки числа оборотов
- Металлический редуктор для долгого срока службы
- Обрезиненная боковая рукоять для надежного удержания
- Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, уменьшая риск перегрева
- Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10 может работать шлифовальным, полировальным или отрезным кругом