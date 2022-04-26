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Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
5.0
3
2 420 ₽
2 690 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
    Арт. Х12725438
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10

      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10

      • -270 ₽
      2 420 ₽
      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725438
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -270 ₽
      2 420 ₽
      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10 используется для обработки и резки металлических заготовок, а также иных конструкционных и строительных материалов (кроме абестосодержащих). Подходит для эксплуатации в производственных и бытовых условиях.

        Преимущества

        • Возможность регулировки числа оборотов
        • Металлический редуктор для долгого срока службы
        • Обрезиненная боковая рукоять для надежного удержания
        • Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, уменьшая риск перегрева
        • Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10 может работать шлифовальным, полировальным или отрезным кругом