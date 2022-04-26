Преимущества

Возможность регулировки числа оборотов

Металлический редуктор для долгого срока службы

Обрезиненная боковая рукоять для надежного удержания

Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, уменьшая риск перегрева

Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10 может работать шлифовальным, полировальным или отрезным кругом

Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100 72/12/10 используется для обработки и резки металлических заготовок, а также иных конструкционных и строительных материалов (кроме абестосодержащих). Подходит для эксплуатации в производственных и бытовых условиях.