Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
Арт. Х12725440
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4 оснащена двигателем мощностью 1300 Вт. Для быстрой и легкой смены дисков предусмотрена блокировка шпинделя. Боковая рукоятка позволяет лучше контролировать инструмент во время работы.Диамтер диска составляет 150 мм.
Преимущества
- Высокая мощность
- Удобное удержание машины за счет компактности корпуса
- Напряжение: 220 В