Преимущества

Высокая мощность

Удобное удержание машины за счет компактности корпуса

Напряжение: 220 В

Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4 оснащена двигателем мощностью 1300 Вт. Для быстрой и легкой смены дисков предусмотрена блокировка шпинделя. Боковая рукоятка позволяет лучше контролировать инструмент во время работы.Диамтер диска составляет 150 мм.