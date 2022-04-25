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Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
5.0
2
3 690 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
    Арт. Х12725440
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4

      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4

      3 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725440
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      3 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1300 72/12/4 оснащена двигателем мощностью 1300 Вт. Для быстрой и легкой смены дисков предусмотрена блокировка шпинделя. Боковая рукоятка позволяет лучше контролировать инструмент во время работы.Диамтер диска составляет 150 мм.

        Преимущества

        • Высокая мощность
        • Удобное удержание машины за счет компактности корпуса
        • Напряжение: 220 В