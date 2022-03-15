Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 140 A

Преимущества

Быстрая замена шлифовальных листов. Большие зажимы помогают быстро и без труда заменить рабочую оснастку

Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка вибрационной шлифмашины Bosch GSS 140 A 0.601.297.085 облегчает работу и предотвращает соскальзывание руки

Беспрерывная работа. Микрофильтр большого объема дает возможность для длительного шлифования без перерывов

Автоматический зажим шкурки

Возможно использование шлифлистов на липучке размером 115 х 107 мм

Низкий уровень вибрации и шума

Высокое качество обработки поверхности

Шарикоподшипниковая система механизмов

Вибрационная шлифмашина Bosch GSS 140 A 0.601.297.085 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей. Благодаря микрофильтру, возможна длительная работа без перерыва. Прорезиненная рукоятка снижает уровень вибрации во время работы. Частота вращения на холостом ходу составляет 12000 об/мин, а число ходов - 24000 кол/мин.