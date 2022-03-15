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Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 140 A
5.0
2
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 140 A
    Арт. Х11578
    5.0
    2
    Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 140 A

      Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 140 A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х11578
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		Германия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x140
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		113
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационная шлифмашина Bosch GSS 140 A 0.601.297.085 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей. Благодаря микрофильтру, возможна длительная работа без перерыва. Прорезиненная рукоятка снижает уровень вибрации во время работы. Частота вращения на холостом ходу составляет 12000 об/мин, а число ходов - 24000 кол/мин.

        Преимущества

        • Быстрая замена шлифовальных листов. Большие зажимы помогают быстро и без труда заменить рабочую оснастку
        • Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка вибрационной шлифмашины Bosch GSS 140 A 0.601.297.085 облегчает работу и предотвращает соскальзывание руки
        • Беспрерывная работа. Микрофильтр большого объема дает возможность для длительного шлифования без перерывов
        • Автоматический зажим шкурки
        • Возможно использование шлифлистов на липучке размером 115 х 107 мм
        • Низкий уровень вибрации и шума
        • Высокое качество обработки поверхности
        • Шарикоподшипниковая система механизмов