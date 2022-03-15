Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 140 A
Арт. Х11578
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Мексика
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Родина бренда
|Германия
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x140
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Ширина рабочей поверхности, мм
|113
- Вибрационная шлифмашина Bosch GSS 140 A 0.601.297.085 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей. Благодаря микрофильтру, возможна длительная работа без перерыва. Прорезиненная рукоятка снижает уровень вибрации во время работы. Частота вращения на холостом ходу составляет 12000 об/мин, а число ходов - 24000 кол/мин.
Преимущества
- Быстрая замена шлифовальных листов. Большие зажимы помогают быстро и без труда заменить рабочую оснастку
- Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка вибрационной шлифмашины Bosch GSS 140 A 0.601.297.085 облегчает работу и предотвращает соскальзывание руки
- Беспрерывная работа. Микрофильтр большого объема дает возможность для длительного шлифования без перерывов
- Автоматический зажим шкурки
- Возможно использование шлифлистов на липучке размером 115 х 107 мм
- Низкий уровень вибрации и шума
- Высокое качество обработки поверхности
- Шарикоподшипниковая система механизмов