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Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
5.0
2
8 840 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 23 A 0.601.070.400
    Арт. Х1141
    5.0
    2
    Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)

      Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 23 A 0.601.070.400

      8 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x230
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		92
      Все характеристики
      8 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная машина BOSCH GSS 23 – это электрический инструмент, используемый для выравнивания поверхности с целью удаления небольших дефектов. Виброшлифмашина BOSCH GSS 23 A оснащена сверхтвердой шлифовальной подошвой и усиленной конструкцией, благодаря чему имеет долгий срок службы. Она также обладает системой воздушного охлаждения, которая предотвращает перегрев внутренних элементов. К шлифовальной машине можно подключить пылесос для удаления пыли и стружки. Шлифовальный лист надежно крепится к подошве инструмента с помощью зажима, и может быть с легкостью заменен при истирании. Рукоятки машины имеют резиновое покрытие, которое снижает вибрацию при работе. Купить плоскошлифовальную машину BOSCH GSS 23 A для монтажных и отделочных работ можно как мастеру, так и новичку.

        Преимущества вибрационной шлифмашины BOSCH GSS 23 A

        • Частота колебаний: 24000 кол/мин
        • Прочное крепление шлифлиста
        • Усиленная конструкция
        • Возможность подключения к пылесосу
        • Твёрдая шлифподошва
        • Система воздушного охлаждения

        Комплектация

        • Шлифовальная машина
        • Блок микрофильтра
        • Шлифлист
        • Инструкция по эксплуатации
        • Упаковка