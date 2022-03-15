Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)

Шлифовальная машина BOSCH GSS 23 – это электрический инструмент, используемый для выравнивания поверхности с целью удаления небольших дефектов. Виброшлифмашина BOSCH GSS 23 A оснащена сверхтвердой шлифовальной подошвой и усиленной конструкцией, благодаря чему имеет долгий срок службы. Она также обладает системой воздушного охлаждения, которая предотвращает перегрев внутренних элементов. К шлифовальной машине можно подключить пылесос для удаления пыли и стружки. Шлифовальный лист надежно крепится к подошве инструмента с помощью зажима, и может быть с легкостью заменен при истирании. Рукоятки машины имеют резиновое покрытие, которое снижает вибрацию при работе. Купить плоскошлифовальную машину BOSCH GSS 23 A для монтажных и отделочных работ можно как мастеру, так и новичку.

Преимущества вибрационной шлифмашины BOSCH GSS 23 A

Частота колебаний: 24000 кол/мин

Прочное крепление шлифлиста

Усиленная конструкция

Возможность подключения к пылесосу

Твёрдая шлифподошва

Система воздушного охлаждения

Комплектация