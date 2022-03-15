Шлифмашина вибрационная сетевая Bosch GSS 23 A (частота 24000 колебаний/мин, вес 1,7 кг, бумага 93x230 мм)

Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 23 A 0.601.070.400
Арт. Х1141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Размер абразивной бумаги, мм
|93x230
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Ширина рабочей поверхности, мм
|92
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- Шлифовальная машина BOSCH GSS 23 – это электрический инструмент, используемый для выравнивания поверхности с целью удаления небольших дефектов. Виброшлифмашина BOSCH GSS 23 A оснащена сверхтвердой шлифовальной подошвой и усиленной конструкцией, благодаря чему имеет долгий срок службы. Она также обладает системой воздушного охлаждения, которая предотвращает перегрев внутренних элементов. К шлифовальной машине можно подключить пылесос для удаления пыли и стружки. Шлифовальный лист надежно крепится к подошве инструмента с помощью зажима, и может быть с легкостью заменен при истирании. Рукоятки машины имеют резиновое покрытие, которое снижает вибрацию при работе. Купить плоскошлифовальную машину BOSCH GSS 23 A для монтажных и отделочных работ можно как мастеру, так и новичку.
Преимущества вибрационной шлифмашины BOSCH GSS 23 A
- Частота колебаний: 24000 кол/мин
- Прочное крепление шлифлиста
- Усиленная конструкция
- Возможность подключения к пылесосу
- Твёрдая шлифподошва
- Система воздушного охлаждения
Комплектация
- Шлифовальная машина
- Блок микрофильтра
- Шлифлист
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка