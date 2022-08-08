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Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AE (L-BOXX)
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AE (L-BOXX)
    Арт. Х1142
    5.0
    1
    Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AE (L-BOXX)

      Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AE (L-BOXX)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1142
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x280
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		114
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационная шлифмашина Bosch GSS 280 AE 0.601.293.66A - это электроинструмент профессионального класса. Область применения - шлифование древесных и синтетических материалов, шпаклеванных и лакированных поверхностей. Все рукоятки имеют среднее расположение - для удобной работы с правой и с левой стороны.

        Преимущества

        • Крепление шлифлистов. Данная модель имеет возможность крепления шлифлистов на липучку и на зажим
        • Чистота на рабочем месте. Для поддержания рабочего места в чистоте, инструмент оснащен блоком микрофильтрации, также возможно подключение пылесоса
        • Продолжительная работа. Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы шлифмашиной
        • Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Удобное пользование. Задняя рукоятка замкнутой формы - для удобного и надежного удержания вибрационной шлифмашины Bosch GSS 280 AE 0.601.293.66A
        • С помощью специального колесика осуществляется регулировка рабочей скорости инструмента
        • Две основных и одна дополнительная рукоятка - для удобства работы оператора
        • Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Возможно использование шлифлистов на липучке размером 115х230 мм
        • Машиной удобно работать и левше и правше, благодаря центральному расположению рукояток
        • Шлифпластина из высококачественного материала, хорошее уплотнение подшипников и алюминиевый опорный фланец - все это для долгого срока службы инструмента