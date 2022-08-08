Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AE (L-BOXX)

Преимущества

Крепление шлифлистов. Данная модель имеет возможность крепления шлифлистов на липучку и на зажим

Чистота на рабочем месте. Для поддержания рабочего места в чистоте, инструмент оснащен блоком микрофильтрации, также возможно подключение пылесоса

Продолжительная работа. Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы шлифмашиной

Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Удобное пользование. Задняя рукоятка замкнутой формы - для удобного и надежного удержания вибрационной шлифмашины Bosch GSS 280 AE 0.601.293.66A

С помощью специального колесика осуществляется регулировка рабочей скорости инструмента

Две основных и одна дополнительная рукоятка - для удобства работы оператора

Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Возможно использование шлифлистов на липучке размером 115х230 мм

Машиной удобно работать и левше и правше, благодаря центральному расположению рукояток

Шлифпластина из высококачественного материала, хорошее уплотнение подшипников и алюминиевый опорный фланец - все это для долгого срока службы инструмента

Вибрационная шлифмашина Bosch GSS 280 AE 0.601.293.66A - это электроинструмент профессионального класса. Область применения - шлифование древесных и синтетических материалов, шпаклеванных и лакированных поверхностей. Все рукоятки имеют среднее расположение - для удобной работы с правой и с левой стороны.