Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AE (L-BOXX)
Арт. Х1142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x280
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Ширина рабочей поверхности, мм
|114
- Вибрационная шлифмашина Bosch GSS 280 AE 0.601.293.66A - это электроинструмент профессионального класса. Область применения - шлифование древесных и синтетических материалов, шпаклеванных и лакированных поверхностей. Все рукоятки имеют среднее расположение - для удобной работы с правой и с левой стороны.
Преимущества
- Крепление шлифлистов. Данная модель имеет возможность крепления шлифлистов на липучку и на зажим
- Чистота на рабочем месте. Для поддержания рабочего места в чистоте, инструмент оснащен блоком микрофильтрации, также возможно подключение пылесоса
- Продолжительная работа. Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы шлифмашиной
- Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Удобное пользование. Задняя рукоятка замкнутой формы - для удобного и надежного удержания вибрационной шлифмашины Bosch GSS 280 AE 0.601.293.66A
- С помощью специального колесика осуществляется регулировка рабочей скорости инструмента
- Две основных и одна дополнительная рукоятка - для удобства работы оператора
- Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Возможно использование шлифлистов на липучке размером 115х230 мм
- Машиной удобно работать и левше и правше, благодаря центральному расположению рукояток
- Шлифпластина из высококачественного материала, хорошее уплотнение подшипников и алюминиевый опорный фланец - все это для долгого срока службы инструмента