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Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441
    Арт. Х11684
    5.0
    1
    Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441
    Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441
    Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441
    Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441
    Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441
      Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441
      Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441
      Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441
      Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441
      Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441

      Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11684
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x140
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		108
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационная шлифмашина DeWalt D 26441 предназначена для выравнивания и шлифования поверхностей. Крепление абразивного материала осуществляется двумя способами: на липучке и при помощи традиционных зажимов. Малый вес, низкие уровни вибрации и шума делают непрерывную работу комфортной.

        Преимущества

        • Удобный хват. Прорезиненная рукоятка облегчает работу, исключая проскальзывание и обеспечивая надежный хват
        • Чистая работа. Пылесборник вибрационной шлифмашины DeWalt D 26441 предназначен для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Пылезащищенный выключатель
        • Герметизированные шариковые подшипники
        • Низкий уровень вибрации
        • Система крепления бумаги на липучке - для быстрой замены шлифовальной бумаги
        • Зажимы - для традиционной шлифовальной бумаги