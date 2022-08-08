Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441
Арт. Х11684
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x140
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Ширина рабочей поверхности, мм
|108
- Вибрационная шлифмашина DeWalt D 26441 предназначена для выравнивания и шлифования поверхностей. Крепление абразивного материала осуществляется двумя способами: на липучке и при помощи традиционных зажимов. Малый вес, низкие уровни вибрации и шума делают непрерывную работу комфортной.
Преимущества
- Удобный хват. Прорезиненная рукоятка облегчает работу, исключая проскальзывание и обеспечивая надежный хват
- Чистая работа. Пылесборник вибрационной шлифмашины DeWalt D 26441 предназначен для поддержания чистоты на рабочем месте
- Пылезащищенный выключатель
- Герметизированные шариковые подшипники
- Низкий уровень вибрации
- Система крепления бумаги на липучке - для быстрой замены шлифовальной бумаги
- Зажимы - для традиционной шлифовальной бумаги