Шлифмашина вибрационная DeWalt D 26441

Преимущества

Удобный хват. Прорезиненная рукоятка облегчает работу, исключая проскальзывание и обеспечивая надежный хват

Чистая работа. Пылесборник вибрационной шлифмашины DeWalt D 26441 предназначен для поддержания чистоты на рабочем месте

Пылезащищенный выключатель

Герметизированные шариковые подшипники

Низкий уровень вибрации

Система крепления бумаги на липучке - для быстрой замены шлифовальной бумаги

Зажимы - для традиционной шлифовальной бумаги

Вибрационная шлифмашина DeWalt D 26441 предназначена для выравнивания и шлифования поверхностей. Крепление абразивного материала осуществляется двумя способами: на липучке и при помощи традиционных зажимов. Малый вес, низкие уровни вибрации и шума делают непрерывную работу комфортной.