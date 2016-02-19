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Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
4.5
4
Найти аналог
Реноваторы
    Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
    Арт. Х1199
    4.5
    4
    Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
    Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
    Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
    Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
    Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
    Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
      Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
      Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
      Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
      Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
      Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
      Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271

      Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1199
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.25
      Тип
      		сетевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальная вибрационная машина Энкор МФЭ-260 1/12 50271 предназначена для шлифования поверхностей, резки, распиловки, вырезки пазов, очистки различных материалов с применением соответствующей оснастки. Корпус редуктора инструмента изготовлен из металла, что обеспечивает более эффективное охлаждение и предотвращает перегрев. Для трудоемких работ предусмотрена электроника поддержания постоянного числа оборотов под нагрузкой.

        Преимущества

        • Защита двигателя от перегрузки
        • Поддержание постоянного числа оборотов под нагрузкой
        • Электронная регулировка частоты колебаний
        • Длина обрезиненного шнура питания составляет 2.5 метра
        • Малый вес - 1.25 кг.
        • Многофункциональность