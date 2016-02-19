Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271

Преимущества

Защита двигателя от перегрузки

Поддержание постоянного числа оборотов под нагрузкой

Электронная регулировка частоты колебаний

Длина обрезиненного шнура питания составляет 2.5 метра

Малый вес - 1.25 кг.

Многофункциональность

Универсальная вибрационная машина Энкор МФЭ-260 1/12 50271 предназначена для шлифования поверхностей, резки, распиловки, вырезки пазов, очистки различных материалов с применением соответствующей оснастки. Корпус редуктора инструмента изготовлен из металла, что обеспечивает более эффективное охлаждение и предотвращает перегрев. Для трудоемких работ предусмотрена электроника поддержания постоянного числа оборотов под нагрузкой.