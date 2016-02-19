Реноватор Энкор МФЭ-260 1/12 50271
Арт. Х1199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.25
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Тип
|сетевой
- Универсальная вибрационная машина Энкор МФЭ-260 1/12 50271 предназначена для шлифования поверхностей, резки, распиловки, вырезки пазов, очистки различных материалов с применением соответствующей оснастки. Корпус редуктора инструмента изготовлен из металла, что обеспечивает более эффективное охлаждение и предотвращает перегрев. Для трудоемких работ предусмотрена электроника поддержания постоянного числа оборотов под нагрузкой.
Преимущества
- Защита двигателя от перегрузки
- Поддержание постоянного числа оборотов под нагрузкой
- Электронная регулировка частоты колебаний
- Длина обрезиненного шнура питания составляет 2.5 метра
- Малый вес - 1.25 кг.
- Многофункциональность