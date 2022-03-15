Преимущества

Быстрая смена оснастки. Шлифмашина использует абразивные листы на бумажной и липучей (тканевой) основе. Инструмент оснащен мощными зажимами для крепления шлифлистов

Удобная рукоятка. Мягкая рукоятка обеспечивает надежный хват, не выскальзывая из рук - это делает работу комфортной и не утомительной

Чистая рабочая зона. Пылесборник вибрационной шлифмашины Энкор ПМЭ-220/182 50291 подключается через шлифовальную пластину

Мощный двигатель 220 Вт

Высокая частота колебаний - 24 000 кол/мин

Число оборотов холостого хода: 12000 об/мин

Оптимальный диапазон колебаний платформы, подходящий как для чистового, так и для предварительного шлифования

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном положении

Пылесборник для легкой уборки рабочей зоны

Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182 50291 шлифует и выравнивает детали, поверхности из дерева, пластика, металла. За счет оптимального диапазона колебаний подходит как для чистовой, так и для предварительной обработки. Использует шлифовальные листы на бумажной и липучей (тканевой) основе. Для моментального сбора пыли предусмотрен адаптер для подключения пылесоса.