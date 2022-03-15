Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182
Арт. Х1152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|220
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Размер абразивной бумаги, мм
|93x230
- Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182 50291 шлифует и выравнивает детали, поверхности из дерева, пластика, металла. За счет оптимального диапазона колебаний подходит как для чистовой, так и для предварительной обработки. Использует шлифовальные листы на бумажной и липучей (тканевой) основе. Для моментального сбора пыли предусмотрен адаптер для подключения пылесоса.
Преимущества
- Быстрая смена оснастки. Шлифмашина использует абразивные листы на бумажной и липучей (тканевой) основе. Инструмент оснащен мощными зажимами для крепления шлифлистов
- Удобная рукоятка. Мягкая рукоятка обеспечивает надежный хват, не выскальзывая из рук - это делает работу комфортной и не утомительной
- Чистая рабочая зона. Пылесборник вибрационной шлифмашины Энкор ПМЭ-220/182 50291 подключается через шлифовальную пластину
- Мощный двигатель 220 Вт
- Высокая частота колебаний - 24 000 кол/мин
- Число оборотов холостого хода: 12000 об/мин
- Оптимальный диапазон колебаний платформы, подходящий как для чистового, так и для предварительного шлифования
- Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном положении
- Пылесборник для легкой уборки рабочей зоны