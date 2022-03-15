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Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182
5.0
2
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182
    Арт. Х1152
    5.0
    2
    Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182
    Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182
    Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182
    Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182
      Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182
      Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182
      Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182
      Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182

      Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1152
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		220
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-220/182 50291 шлифует и выравнивает детали, поверхности из дерева, пластика, металла. За счет оптимального диапазона колебаний подходит как для чистовой, так и для предварительной обработки. Использует шлифовальные листы на бумажной и липучей (тканевой) основе. Для моментального сбора пыли предусмотрен адаптер для подключения пылесоса.

        Преимущества

        • Быстрая смена оснастки. Шлифмашина использует абразивные листы на бумажной и липучей (тканевой) основе. Инструмент оснащен мощными зажимами для крепления шлифлистов
        • Удобная рукоятка. Мягкая рукоятка обеспечивает надежный хват, не выскальзывая из рук - это делает работу комфортной и не утомительной
        • Чистая рабочая зона. Пылесборник вибрационной шлифмашины Энкор ПМЭ-220/182 50291 подключается через шлифовальную пластину
        • Мощный двигатель 220 Вт
        • Высокая частота колебаний - 24 000 кол/мин
        • Число оборотов холостого хода: 12000 об/мин
        • Оптимальный диапазон колебаний платформы, подходящий как для чистового, так и для предварительного шлифования
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном положении
        • Пылесборник для легкой уборки рабочей зоны