Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
Арт. Х11107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Япония
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x280
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Ширина рабочей поверхности, мм
|114
- Плоскошлифовальная вибрационная машина Hitachi SV12SD предназначена для выравнивания и шлифования поверхностей. Система шумопонижения делает длительную работу комфортной. Большие зажимы предназначены для простой и быстрой смены шлифлистов.
Преимущества
- Экономия времени. Большие зажимы - для простой и быстрой смены шлифлистов
- Удобный хват. Рукоятка делает хват комфортным и исключает проскальзывание плоскошлифовальной вибрационной машины Hitachi SV12SD
- Чистая работа. Пылесборник - для поддержания чистоты на рабочем месте
- Эффективная площадь шлифования 114х228 мм
- Система шумопонижения
- Ход эксцентрика: 2.4 мм