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Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
    Арт. Х11107
    5.0
    1
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD
      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD

      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11107
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Япония
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x280
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		114
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плоскошлифовальная вибрационная машина Hitachi SV12SD предназначена для выравнивания и шлифования поверхностей. Система шумопонижения делает длительную работу комфортной. Большие зажимы предназначены для простой и быстрой смены шлифлистов.

        Преимущества

        • Экономия времени. Большие зажимы - для простой и быстрой смены шлифлистов
        • Удобный хват. Рукоятка делает хват комфортным и исключает проскальзывание плоскошлифовальной вибрационной машины Hitachi SV12SD
        • Чистая работа. Пылесборник - для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Эффективная площадь шлифования 114х228 мм
        • Система шумопонижения
        • Ход эксцентрика: 2.4 мм