Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12SD

Преимущества

Экономия времени. Большие зажимы - для простой и быстрой смены шлифлистов

Удобный хват. Рукоятка делает хват комфортным и исключает проскальзывание плоскошлифовальной вибрационной машины Hitachi SV12SD

Чистая работа. Пылесборник - для поддержания чистоты на рабочем месте

Эффективная площадь шлифования 114х228 мм

Система шумопонижения

Ход эксцентрика: 2.4 мм

Плоскошлифовальная вибрационная машина Hitachi SV12SD предназначена для выравнивания и шлифования поверхностей. Система шумопонижения делает длительную работу комфортной. Большие зажимы предназначены для простой и быстрой смены шлифлистов.