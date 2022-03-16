Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V

Преимущества

Удобство. Большие зажимы - для простой и быстрой смены шлифлистов

Удобный хват. Рукоятка плоскошлифовальной вибрационной машины Hitachi SV12V имеет удобную форму для надежного удержания и уверенного управления

Чистая работа. Плоскошлифовальная вибрационная машина оснащена пылесборником - для поддержания чистоты на рабочем месте

Эффективная площадь шлифования: 114х228 мм

Система шумопонижения

Электронный контроль плавности хода

Ход эксцентрика: 2.4 мм

Плоскошлифовальная вибрационная машина Hitachi SV12V предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей. Система шумопонижения - для комфортной и неутомительной работы оператора. Пылесборник - для своевременного удаления пыли с рабочего места.