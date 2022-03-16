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Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V
5.0
2
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V
    Арт. Х11611
    5.0
    2
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V
    Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V
      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V
      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V
      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V
      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V
      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V

      Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11611
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Япония
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x280
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		114
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плоскошлифовальная вибрационная машина Hitachi SV12V предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей. Система шумопонижения - для комфортной и неутомительной работы оператора. Пылесборник - для своевременного удаления пыли  с рабочего места.

        Преимущества

        • Удобство. Большие зажимы - для простой и быстрой смены шлифлистов
        • Удобный хват. Рукоятка плоскошлифовальной вибрационной машины Hitachi SV12V имеет удобную форму для надежного удержания и уверенного управления
        • Чистая работа. Плоскошлифовальная вибрационная машина оснащена пылесборником - для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Эффективная площадь шлифования: 114х228 мм
        • Система шумопонижения
        • Электронный контроль плавности хода
        • Ход эксцентрика: 2.4 мм