Шлифмашина вибрационная Hitachi SV12V
Арт. Х11611
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Япония
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x280
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Ширина рабочей поверхности, мм
|114
- Плоскошлифовальная вибрационная машина Hitachi SV12V предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей. Система шумопонижения - для комфортной и неутомительной работы оператора. Пылесборник - для своевременного удаления пыли с рабочего места.
Преимущества
- Удобство. Большие зажимы - для простой и быстрой смены шлифлистов
- Удобный хват. Рукоятка плоскошлифовальной вибрационной машины Hitachi SV12V имеет удобную форму для надежного удержания и уверенного управления
- Чистая работа. Плоскошлифовальная вибрационная машина оснащена пылесборником - для поддержания чистоты на рабочем месте
- Эффективная площадь шлифования: 114х228 мм
- Система шумопонижения
- Электронный контроль плавности хода
- Ход эксцентрика: 2.4 мм