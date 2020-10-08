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Шлифмашина вибрационная Интерскол ПШВ-115/300ЭМ
5.0
6
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Интерскол ПШВ-115/300ЭМ
    Арт. Х1163
    5.0
    6
    Шлифмашина вибрационная Интерскол ПШВ-115/300ЭМ

      Шлифмашина вибрационная Интерскол ПШВ-115/300ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1163
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Мощность, Вт
      		300
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Возможность подключения к пылесосу
      		Да
      Крепление шлифлиста
      		зажим/липучка
      Плавный пуск
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плоская шлифмашина Интерскол ПШВ-115/300ЭМ 366.1.0.00 - профессиональный инструмент, используемый для снятия краски, лаков, загрязнений. Она позволяет обрабатывать поверхность из натурального и искусственного камня. Закрытые подшипники и алюминиевый опорный фланец гарантируют долгий срок службы. Клавиша "Пуск" фиксируется для продолжительных работ.

        Преимущества

        • Отличный результат на доводочных операциях благодаря точной геометрии литой подошвы из алюминиевого сплава, имеющей повышенный срок службы
        • Специальная накладка на подошву из мелкопористого полимера, отлично реагирующего на неровности обрабатываемой поверхности
        • Два способа крепления оснастки и два рекомендованных уровня оснастки, позволяющих справляться как с высокими нагрузками при профессиональном использовании, так и экономить деньги при любительском применении
        • Низкий уровень вибрации на рукоятках благодаря примененной схеме динамического равновесия позволяет работать долго и эффективно
        • Стабильно высокая производительность, режим работы продолжительный
        • Закрытые подшипники и алюминиевый опорный фланец для длительного срока службы и высокой надежности
        • Система подачи жидкости через встроенные в подошву специальные каналы для равномерного вымывания продуктов обработки из под подошвы
        • Фиксатор кнопки включения для длительных работ
        • Низкий уровень шума
        • Устройство защитного отключения для обеспечения безопасности работы