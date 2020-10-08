Шлифмашина вибрационная Интерскол ПШВ-115/300ЭМ
Арт. Х1163
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|300
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Возможность подключения к пылесосу
|Да
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Крепление шлифлиста
|зажим/липучка
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Плавный пуск
|Нет
- Плоская шлифмашина Интерскол ПШВ-115/300ЭМ 366.1.0.00 - профессиональный инструмент, используемый для снятия краски, лаков, загрязнений. Она позволяет обрабатывать поверхность из натурального и искусственного камня. Закрытые подшипники и алюминиевый опорный фланец гарантируют долгий срок службы. Клавиша "Пуск" фиксируется для продолжительных работ.
Преимущества
- Отличный результат на доводочных операциях благодаря точной геометрии литой подошвы из алюминиевого сплава, имеющей повышенный срок службы
- Специальная накладка на подошву из мелкопористого полимера, отлично реагирующего на неровности обрабатываемой поверхности
- Два способа крепления оснастки и два рекомендованных уровня оснастки, позволяющих справляться как с высокими нагрузками при профессиональном использовании, так и экономить деньги при любительском применении
- Низкий уровень вибрации на рукоятках благодаря примененной схеме динамического равновесия позволяет работать долго и эффективно
- Стабильно высокая производительность, режим работы продолжительный
- Закрытые подшипники и алюминиевый опорный фланец для длительного срока службы и высокой надежности
- Система подачи жидкости через встроенные в подошву специальные каналы для равномерного вымывания продуктов обработки из под подошвы
- Фиксатор кнопки включения для длительных работ
- Низкий уровень шума
- Устройство защитного отключения для обеспечения безопасности работы