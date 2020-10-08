Шлифмашина вибрационная Интерскол ПШВ-115/300ЭМ

Преимущества

Отличный результат на доводочных операциях благодаря точной геометрии литой подошвы из алюминиевого сплава, имеющей повышенный срок службы

Специальная накладка на подошву из мелкопористого полимера, отлично реагирующего на неровности обрабатываемой поверхности

Два способа крепления оснастки и два рекомендованных уровня оснастки, позволяющих справляться как с высокими нагрузками при профессиональном использовании, так и экономить деньги при любительском применении

Низкий уровень вибрации на рукоятках благодаря примененной схеме динамического равновесия позволяет работать долго и эффективно

Стабильно высокая производительность, режим работы продолжительный

Закрытые подшипники и алюминиевый опорный фланец для длительного срока службы и высокой надежности

Система подачи жидкости через встроенные в подошву специальные каналы для равномерного вымывания продуктов обработки из под подошвы

Фиксатор кнопки включения для длительных работ

Низкий уровень шума

Устройство защитного отключения для обеспечения безопасности работы

Плоская шлифмашина Интерскол ПШВ-115/300ЭМ 366.1.0.00 - профессиональный инструмент, используемый для снятия краски, лаков, загрязнений. Она позволяет обрабатывать поверхность из натурального и искусственного камня. Закрытые подшипники и алюминиевый опорный фланец гарантируют долгий срок службы. Клавиша "Пуск" фиксируется для продолжительных работ.